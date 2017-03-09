Playboy modelden yürekleri hoplatan paylaşımlar

‘Robot avukat’ göçmenlere hukuk danışmanlığı yapacak— 9 Mart 2017
İngiltere’de trafik cezalarıyla mücadele etmek için geliştirilen bir teknoloji, göçmenlere hukuki destek vermek amacıyla kullanılmaya başlandı.
32 yaşındaki yılın Playboy modeli, sunucu ve oyuncu Sara Jean Underwood İntagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla internetin yeni gözdesi olma yolunda hızla ilerliyor.Çektiği fotoğrafları takipçeleri ile paylaşan Sara Jean Underwood adeta yürekleri hoplatıyor. 7 milyonun üzerinde İnstagram takipçisi bulunan ünlü Playboy modelinin doğa sevgisi gözlerden kaçmıyor. 2005 yılında ilk defa Playboy’un Ekim sayısında boy gösteren model 2006 yılının Temmuz ayında da kapak olarak ”En iyi oyun arkadaşı” seçilmişti.
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