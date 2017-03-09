‘Robot avukat’ göçmenlere hukuk danışmanlığı yapacak

İngiltere’de trafik cezalarıyla mücadele etmek için geliştirilen bir teknoloji, göçmenlere hukuki destek vermek amacıyla kullanılmaya başlandı.

DoNotPay adı verilen bilgisayar programı, “dünyanın ilk robot avukatı” olarak biliniyor.

20 yaşındaki Stanford Üniversitesi öğrencisi Joshua Browder DoNotPay’i geliştirdiğinde amacı, park ve hız cezalarından kurtulmak isteyen sürücülere yardım sağlamaktı.

Browder, geliştirdiği bot’u (internet robotu) sığınma başvurusu yapan göçmenlere hukuki tavsiyeler verecek şekilde uyarladı.

Program, ‘Chatbot’ formatı sayesinde sesli ve yazılı mesajlarla danışanla iletişim kurmayı ve bilgi almayı sağlıyor. Bir sonraki adım, yasal belge ve tavsiyeleri iletmek oluyor.

FACEBOOK MESSENGER ÜZERİNDEN MÜLTECİLERE ULAŞIYOR

Bu teknoloji, ABD ve Kanada’da göç başvurularının tamamlanması, İngiltere’de ise hükümetten ekonomik destek almak için kullanılıyor.

BBC’ye konuşan Browder, işleyişi şöyle anlatıyor:

“Göçmenlere uluslararası yasalar kapsamında sığınma ve koruma talebi için uygun olup olmadığını anlamak amacıyla, bir dizi soru sorarak çalışıyor.

“Örneğin, ‘Ülkenize gittiğinizde işkenceye maruz kalmaktan korkuyor musunuz?’ diye soruyor.

“Yapay zeka da ‘Ülkenizdeki kötü muamelenin ne zaman başladığını tanımlamak sizin durumunuz için en iyi adım’ diye dönüş yapıyor.”

MÜLTECİLERLE AYNI BAŞARIYI YAKALAMASI ZOR

“Robot avukat”, Facebook Messenger uygulaması üzerinden Apple ve Android cihazlarda kullanılabiliyor.

Browder, gelecekte Whatsapp gibi uygulamalarda, farklı dillerle hizmet alanını genişletmek hedefinde.

Özellikle park ücretleri ile mücadele için Mart 2016’da geliştirilen DoNotPay’i yüzbinlerce kişinin kullandığı biliniyor.

Ancak teknoloji uzmanlarına göre, programın göçmenlere destek hizmetinde aynı başarıyı yakalaması ihtimali düşük.

Uzmanlara göre bunun nedeni, ülkeler arasında seyahat eden ya da mülteci kamplarında kalan göçmenlerin toplumda internet erişimi en az olan gruplardan biri olması. (BBCTÜRKÇE)