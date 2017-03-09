Telefonunu öp kilidi açılsın!

Akıllı telefonların kilidini dudaklarımız sayesinde açacak yeni bir teknoloji geliyor. Artık dışarıda telefonunu öpen birisini görürseniz şaşırmayın.

Günümüzde telefon kilitleri birkaç haneli ekran şifreleri, parmak izi ya da iris göz tarayıcıları aracılığıyla açılıyor. Yeni geliştirilen bir teknoloji, telefon kilidi açma yöntemlerine bambaşka bir boyut getirecek.

DUDAK OKUMA KİLİDİ YOLDA

Yeni geliştirilen kilit açma sisteminin temeli, dudak hareketlerine dayanıyor. Telefon tüm dudak hareketlerinizi kaydediyor ve dudak hareketleri kişiye özel olduğu için sizin dudak hareketinize göre kilidi açıyor. Telefonun ekran kilidini bir kelime ya da bir cümleyle açabileceğiniz gibi, her kişinin öpme esnasında dudak açıları kendine özel olduğu için öperek de açılabileceği düşünülüyor. Henüz geliştirme aşamasında olan yeni özelliğin yakın zamanda kullanıma sunulması planlanıyor.