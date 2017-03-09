Tuğrul Türkeş Londra’da temaslarda bulundu

BİR takım temaslarda bulunmak üzere Londra’ya gelen Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Nisan ayında yapılacak referandum hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Kendisi de bir Kıbrıslı olan Tuğrul Türkeş, Türkçe konuşan toplumlarla gerçekleştirdiği toplantılarına Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar kurumu yetkilileri ile başladı. Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantı sonrası Türkeş, bazı vatandaşlar ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen her iki toplantı sonrası Başbakan Yardımcısı basın mensupları ile bir araya geldi. Kısa bir açıklama yapan Türkeş, “Bu referandum siyasi bir yarış değildir. Halkın iradesine başvurmaktır. Bu konu gündeme geldiğinde mecliste 367 de çıksa bu köklü bir karar değişikliği olduğu için halka sorulması lazım geldiğini söyledik. Altını çizerek söylüyorum; 367 de çıksa halkoyuna gidilmesi gerektiğini söyledik. Bu neticede bir halk oylamasıdır. Netice ne olursa olsun Türkiye 17 Nisan’ da yoluna sulh ve barış içinde yoluna devam edecektir.” dedi.

TÜRKEŞ ÇOCUKLARLA ÇİÇEK EKTİ

Londra’da temasları çerçevesinde UETD UK’in organize ettiği etkinlikte Kuzey Londralılarla buluşmak için Hornsey Atatürk Türk Okuluna gelen Türkeş, burada minik öğrencilerle çiçek ekti.

Çoğunlukla KKTC’li sivil toplum kuruluşlarının desteklediği okulun çalışmalarına ilişkin bilgi alan Türkeş, burada bir etkinliğe katılarak, çocuklarla saksıya çiçek dikti. Öğrenciler ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektiren Türkeş’e, Hornsey Atatürk Türk Okulu Başkanı Türker Çakıcı tarafından üzerinde Atatürk’ün fotoğrafı bulunan çini tabak hediye edildi.

ÇOCUKLAR HALK OYUNLARI İLE KARŞILADI

Hornsey Atatürk Türk Okulu öğrencileri Türkeş’in konuşmasından önce toplantının yapılacağı salonda halk oyunları gösteri yaptı. Kıbrıs’a özgü folklor oyunları sergileyen öğrencileri büyük beğeni ile izleyen Türkeş daha sonra öğrencilerle toplu bir fotoğraf çektirdi.

KUZEY LONDRA’DA HALK BULUŞMASI

Türkeş, burada yaptığı konuşmada halktan 16 Nisan’daki referanduma destek vermelerini beklediklerini belirtti. Türkeş, referandumla en fazla karşılaştıkları sorunun “Niye şimdi” olduğunu belirterek, “Ekim ayında Milliyetçi Hareket Partisinin saygıdeğer genel başkanı bir gün grup toplantısı sırasında dedi ki ‘Hani siz bir başkanlık sistemi istiyordunuz ya onu getirin de çıkartıverelim’ dedi. Böyle başladı süreç. Bu önemli mi? Çok önemli.” dedi.

Toplantı, basına kapalı gerçekleşen soru cevap kısmının ardından sona erdi.