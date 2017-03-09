UETD-UK’den, yeni Başkonsolos Ergin’e ‘Hoşgeldiniz’ yemeği

UETD UK Bölge Karar Yönetim Kurulu ve gençlik kolları üyeleri, görevine yeni atanan Londra Başkonsolosu Çınar Ergin’e hoş geldin yemeğinde buluştu. Yemeğe Ak Parti Dış İşler Başkan Yardımcısı İsmail Emrah Karayel de katıldı.

Başkonsolos Ergin yaptığı konuşmada UETD UK’nin, göreve atanması birlikte ilgi, alaka ve samimiyetlerine teşekkür etti. UETD UK’in yürüttüğü faaliyetlerin İngiltere’de yaşayan insanımız için önemli olduğunu, onların müreffeh ve başarılı sosyal yaşamlarına değer kattığını ifade ederek, her zaman başkonsolosluk kapısının kendilerine açık olduğunu ve her türlü dertlerini ve önerilerini dinlemeye hazır olduklarını belirtti.

Yemeğe katılan Ak Parti Dış İşler Başkan Yardımcısı İsmail Emrah Karayel ise misafirperverlikleri için UETD UK’e teşekkür etti. Özellikle dinamik ve başarılı gençlerin çoğunluğuna dikkat çeken Karayel, manevi değerleri yüksek, çalışkan ve şuurlu gençlerin kısa sürede önemli hedeflere ulaşabileceğine vurgu yaptı.

Pozitif enerjinin eksilmediği yemek sonrası üyelerin dertlerini ve görüşlerini dinleyen Ergin ve Karayel, bahsedilen konularla yakından ilgileneceklerini ve ileriki zamanlarda da bir araya gelmekten memnuniyet duyacaklarını belirttiler.