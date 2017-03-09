Walsall, play-off için umutlandı

‘Robot avukat’ göçmenlere hukuk danışmanlığı yapacak— 9 Mart 2017
İngiltere’de trafik cezalarıyla mücadele etmek için geliştirilen bir teknoloji, göçmenlere hukuki destek vermek amacıyla kullanılmaya başlandı.
Sky Bet League One’da Walsall, sahasında ağırladığı Chesterfield’i 1-0 yendi ve play-off grubuna kalma yolunda umutlarını arttırdı.
Salı akşamı oynanan maçı 53’te attığı golle kazanan Walsall’u 3 bin 963 futbolsever izledi. Maçın iyileri arasında yer alan Erhun Öztümer 84 dakika oyunda kaldı. Puanını 36 maçta 52’ye çıkartan sekizinci sıraya yükselen Walsall’la play-off grubunda şu anda yer alan takımlarla arasında 6 puan kaldı.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak