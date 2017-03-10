+1 Türkiye Platformu ‘Çağdaş Türkiye’ odaklı

16 Nisan’da gerçekleştirilecek referandum öncesi +1 Türkiye Platformu’nun başlattığı ‘Hayır’ kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen ve ‘Çağdaş Türkiye Gönüllüleri’ kahvaltısı olarak adlandırılan etkinlikte, izlenecek yol haritası belirlendi. Füsun Yaman’ın gerçekleştirdiği sunumda; +1 Türkiye için hangi çalışmaların yapılması gerektiği konusunda fikir alışverişi yapıldı.

PARTİLER ÜSTÜ YAKLAŞIM…

Türkiye için herkesin katkıda bulunmak istediğini, ancak mevcut siyasi parti veya derneklerin kısıtlı imkanları nedeniyle toplumun belli kesimlerine yöneldiğini anlatan Füsun Yaman, +1 Türkiye’nin ‘Çağdaş Türkiye’yi odak noktasına koyduğunu kaydetti.

Yaman, “Dolayısıyla burada partiler üstü bir yaklaşım var. İdari yapı son derece esnek ve kapsayıcı. Üyeliğe değil, gönüllüğe dayalı hareket ediyoruz. İç işlerle vakit kaybetmiyoruz, odak noktamıza yoğunlaştık. ‘Çağdaş Türkiye için ben de varım’ diyen herkes bize katılıp +1 olabilir” dedi.

GENÇLERE İHTİYAÇ VAR

Yapılan konuşmalardan çıkan sonuç; eğitim, politika, çevre, tarım, kültür-sanat ve sosyal projeler kapsamında gönüllü çalışacak kadın ve gençlere ihtiyaç var. Özellikle gençlerin daha aktif rol alması için çalışmalar yapılması gerekiyor.

Diğer yandan; geçtiğimiz haftalarda Newington Green ve Wood Green bölgelerinde gerçekleştirilen saha çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi veren Gültekin Tatar ve Eray Arda Akartuna, bu kapsamda ‘Evet’ diyeceği düşünülen kitle ile referanduma ilgi duymayanları hedef aldıkları ifade etti. Bunun üzerine katılımcılarına, Wood Green’de +1 Türkiye’nin