12 yıl komada kaldı Uyanınca söyledikleri ile şaşırttı

Tam 12 yıl boyunca komada kalan ve uyandıktan sonra “Umarım ölürsün demen de dahil her şeyi duydum anne” diyen çocuğun hikayesi şok ediyor.Martin Pistorius, Güney Afrika’da büyüyen oldukça sıradan bir çocuktu. 12 yaşında gizemli bir hastalığın baş göstermesiyle hayatı değişmeye başladı. Önce boğaz ağrısıyla başlayan hastalık sürekli uyuması ve en sonunda hareket kabiliyetini tamamen yitirmesiyle kendini iyice gösterdi.Daily Mail’de yer alan habere göre doktorlar Martin’in bir çeşit menenjite yakalandığına inanıyordu. Ona yardım edemeyeceklerini söyledikten sonra Martin’i eve gönderdiler. Ailesi Martin’in her anında yanındaydı. Banyo ve yemek yemek gibi basit işlerini yapamayan Martin’i yatak yarası oluşmasın diye her 2 saatte bir çevirmeleri gerekiyordu. Gündüzleri rehabilitasyona giden Martin, 2 yıl sonra bilincini kazanmaya başladı. 16 yaşına geldiğinde durumundan haberdardı ancak yine de hareket edemiyordu. Birileriyle konuşabilmesi için 10 yıl daha geçmesi gerekecekti.Kendine geldikten sonra bakıcılarıyla ilgili anlattıkları ise kanınızı donduracak cinsten:

“Korkunçtu. Ailem başıma gelenleri öğrendiğinde şok olmuştu. Bakım evindeki insanlar saçımı çekiyor, metal kaşıkla dişime vuruyor ve kaşığı ağzıma yerleştirmeye çalışıyordu. Bana sürekli bağırıyor ve kızıyorlardı. Ağladığımda ise daha kötü davranıyorlardı. Bakıcı kadınlardan birinin cinsel istismarına bile maruz kalmıştım. Kaldığım odaya gelip benimle ilişkiye girmeye çalışıyor ve cinsel organlarıma dokunuyordu. Her saniye kaçacağım günü bekledim” diyor.

“KULAĞIMA ‘UMARIM ÖLÜRSÜN’ DEDİ!”

Martin, hayatındaki en kötü anların ise annesinin odasına geldiğinde kulağına “Umarım ölürsün” dediği zaman olduğunu belirtti. Yaşadıklarından kurtulmak için düşüncelerini anlatmaya çalışan Martin, bu sayede ilerleme kaydetmeye başlamış. 2011 yılında 25 yaşındayken terapisti onun iletişim kurmaya çalıştığını fark etmiş.Yaşadığı hikaye binlerce insanı etkileyen Martin’in hayatını film yapmak isteyen pek çok yapımcı bulunuyor. Martin ve eşi, kendilerini Matt Damon ve Cameron Diaz’ın canlandırmasını istiyor. (Hürriyet)