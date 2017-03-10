Akıncı ve Yıldırım’dan ortak basın toplantısı

İskoçya, ikinci kez bağımsızlık referandumuna gidebilir— 10 Mart 2017
Nicola Sturgeon, Birleşik Krallık’tan ayrılması için gelecek yıl sonbaharda ikinci kez referandum yapılmasının uygun olacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantıda Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türkünün eşitlik, özgürlük ve güvenliğini garanti altına alacak bir çözümün, bölgede enerji güvenliği ve işbirliği olanaklarını sağlayacağını aksi halde bölgede yeni gerginliklerin söz konusu olabileceğini söyledi.
Türkiye Başbakanı Binalı Yıldırım ise Rum tarafının, Kıbrıslı Türklerin hassasiyetlerini göz ardı eden saldırgan tutumunu sürdürdüğünü, bu tavırla müzakere sürecinin daha da ileriye taşınamayacağının bir gerçek olduğunu söyledi. (HaberKıbrıs)
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