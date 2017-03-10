Anatolians kupada tur atladı

İskoçya, ikinci kez bağımsızlık referandumuna gidebilir— 10 Mart 2017
Nicola Sturgeon, Birleşik Krallık’tan ayrılması için gelecek yıl sonbaharda ikinci kez referandum yapılmasının uygun olacağını söyledi.
London Veteran Junior Cup’ta Anatolians tur atladı.
New River Sports Centre’da konuk ettiği Oakwood Town’la oynayan Anatolains, rakibi ile normal sürede 1-1 berabere kaldı. Daha sonra yapılan penaltı atışlarında 7-6’lık üstünlük sağlayan Anatolians rakibini kupadan safdışı etti.
Burhan Aytaç, Naci İnanç, İsmet Doldur ve Levent Gürsoy’un da formasını giydiği Globe Rangers, Barnet Sunday League Veteran Cup’ta Crouch End Wampires’i sahasında 4-2 yendi. Karşılaşmada bir golü Levent Gürsoy kaydetti.
Barnet Sunday Veteran League Division One’da ise Waltham Forest Vets, rakip sahada Continental 58 önünde sahadan 7-3 mağlup ayrıldı.
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