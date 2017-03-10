“Bir kişi için Başkanlık sistemine geçmiyoruz”

KAYSERİ Milletvekili ve Ak Parti Dış İşler Başkan Yardımcısı İsmail Emrah Karayel, UETD UK’nin organize ettiği kahvaltıda, Nisan’da gerçekleşecek olan Anayasa değişikliği referandumu hakkında bilgi edinmek isteyen çok sayıda vatandaş katıldı.

Karayel, vatandaşların referandumda kullanacağı oya karar verirken dikkat etmeleri gereken en önemli hususun, referanduma götürülen 18 maddeyi okuyup, anlayıp ve mevcut sistemdeki hali ile yeni sistemdeki öngörülen hali ile karşılaştırmanın olduğunu anlatarak konuşmasına başladı ve sonrasında tek tek değişikliğe uğrayan 18 maddelerin kıyaslamasını yaptı.

Konuşma sırasında Karayel, “Anayasa değişikliği ve Başkanlık sistemi hakkında yapılan eleştirilerin ne kadar yanlış olduğunu maddeleri okuyarak görebilirsiniz.” ifadelerinde bulundu. Bu eleştirilerden özellikle Cumhurbaşkanının yetkilerinin artması ve meclisin yetkilerinin sınırlanmasının üzerinde durdu. Şu an ki sistemde Cumhurbaşkanının hiç bir sorumluluğunun olmadığını ve yeni düzenleme ile birlikte Cumhurbaşkanının sorumlu bir hale geldiğini; meclisin çoğunluğun oyu ile başlatılabilen soruşturma ile beraberinde, Yüce Divana gönderilip Cumhurbaşkanlığının düşürebileceğini vurguladı.

Karayel’in üstünde durduğu bir diğer eleştiri ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin hükümeti denetlemek için kullandığı beş yöntemden biri olan gensorunun yeni sistemden çıkarılmasının meclisin yetkisinin azaltıldığına dair iddialar idi.“Yeni Anayasa’da gensoru yok. Neden gensoru yok? Çünkü gensoru parlamenter sistem ile alakalı bir denetim yöntemi, biz sistemi değiştiriyoruz.” diyerek, yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminde Başbakan olmayacağı için, gensorunun kaldırılmasının gerekli olduğunu ve bunun Meclisin yetkisinin azalması anlamına gelmediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında son zamanlarda en çok eleştirilen konulardan biri Cumhurbaşkanının artan yetkileri iddiasına da Karayel cevap verdi. “Mevcut sistemi tek bir kişi için değiştirmiyoruz, hepimiz faniyiz. Ömrü olsa dahi 2 dönemden fazla Cumhurbaşkanı olamayacak.” diyerek, neden Cumhurbaşkanının yeni sistemde yardımcılarını ve bakanları atayıp görevden alabilme hakkına sahip olduğunu açıkladı. “Cumhurbaşkanı yardımcısını ve bakanları atar ve görevden alır, milletimiz tarafından seçilen kişi yani Cumhurbaşkanı çalışacağı kişileri kendileri seçer ve devamında iyi çalışmayanları hızlı bir şekilde görevden alıp yerine iş yapacak kişileri getirir. Bu kararları yanlış ise, 5 yıl sonra çıkar Milletin karşısına ve millete hesap verir, oy alamaz ve bir sonraki dönemde Cumhurbaşkanı seçilmez.”

Cumhurbaşkanın yetkilerinin arttırılmadığını, aksine şu anki sistemde mevcut olan bazı yetkilerinin kısıtlandığını savunan Karayel, cumhurbaşkanının yargılanabilir ve dokunabilir bir hale getirilmesinin sistemin temeli olduğunu söyleyip konuşmasını sonlandırdı.