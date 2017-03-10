İngiltere’de ayın en iyileri Guardiola ve Kane

İngiltere Premier Lig’de şubat ayının en iyi teknik direktörü Pep Guardiola, futbolcusu ise Harry Kane seçildi.

Premier Lig’den yapılan açıklamada, şubat ayında Manchester City‘nin başında çıktığı 3 maçtan da galip ayrılan Guardiola, en iyi teknik direktör unvanına layık görüldü. Mavi-beyazlılar, İspanyol teknik adam yönetiminde sözkonusu ayda oynadığı 3 lig maçında 8 kez fileleri havalandırırken, kalesinde ise bir gol gördü.

Sezon başında İngiliz ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalayan Guardiola, Manchester City‘nin başında 2015 Ağustos’tan beri bu ödülü kazanan ilk isim oldu.

Tottenham’ın İngiliz futbolcusu Harry Kane ise, şubat ayının en iyi futbolcusu seçildi. Londra ekibiyle şubat ayında çıktığı 3 lig maçında 4 gol kaydeden 23 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 4. kez bu unvana layık görüldü. (AA)