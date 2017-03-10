İngiltere’de sanayi üretimi yüzde 0,4 daraldı

Nisan ayında yapılacak Referandum oylaması seçim sandıkları Hammersmith’te bulunan Novotel London West’e kurulacak. Londra’da daha önce Olympia fuar alanında açılan sandıklar ile oluşturulan seçim merkezi Anayasa değişikliği referandumu için Hammersmith’teki Novotel London West’e alındı. Türkiye’nin Londra Başkonsolosluğu ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamalara göre 6 Nisan Perşembe günü başlayacak ve 9 Nisan Pazar günü…