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Home / İngiltere ve Londra / İngiltere’de sanayi üretimi yüzde 0,4 daraldı

İngiltere’de sanayi üretimi yüzde 0,4 daraldı

— 10 Mart 2017

Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, ülkede sanayi üretimi ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,4 daraldı. İngiltere’de sanayi üretimi Aralık 2016’da ise yüzde 0,7 azalmıştı.

ONS’den yapılan açıklamada, ülkede aylık bazda sanayi üretimindeki azalmanın ilaç sektöründeki yüzde 13,5’lik üretim düşüşünden kaynakladığı ifade edilerek, aylık bazda toplam üretim seviyesindeki daralmanın ulaşım ekipmanları alanındaki üretimde kaydedilen artışla bir miktar dengelendiği kaydedildi.

İngiltere’de ocak ayında yıllık bazda toplam sanayi üretimi ise bir önceki döneme kıyasla beklentiler doğrultusunda yüzde 3,2 artış kaydetti. (AA)

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