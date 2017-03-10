İskoçya, ikinci kez bağımsızlık referandumuna gidebilir

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri Nicola Sturgeon, Birleşik Krallık’tan ayrılması için gelecek yıl sonbaharda ikinci kez referandum yapılmasının uygun olacağını söyledi.

BBC’ye konuşan Sturgeon, bu konuda “ülke için doğru olan hızda” ilerleyeceklerini, ancak Brexit sonrasında ikinci bir bağımsızlık referandumunun yapılma ihtimalinin “oldukça yüksek” olduğunu belirtti.

Sturgeon bu konuda henüz kesin bir kararın verilmediğini de vurgularken, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılık koşullarının 2018 yılının sonbaharına kadar netleşeceğini ve bu tarihte bir referandum yapılmasının İskoçya’nın çıkarlarını korumak için anlamlı olacağını dile getirdi.

İSKOÇYA AB’DE KALMAK İSTİYOR

İskoçya, 2014 yılında İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda ile birlikte oluşturduğu Birleşik Krallık’tan ayrılmayı referanduma götürmüş, ancak seçmenlerin yüzde 55’i ayrılığa karşı çıkmıştı. Sturgeon da referandumda İskoçya’nın bağımsızlığı için kampanya yürütmüştü.

Sturgeon geçtiğimiz yıl yapılan AB referandumundan önce açıklamada ise, referandumdan “Hayır” sonucu çıkması halinde, İskoçya’nın bağımsızlığı için yeni bir referandum yapılabileceğini söylemişti.

Referandum sonucunda İskoç seçmenler yüzde 62’lik bir çoğunluk ile Avrupa Birliği’de kalmayı tercih etseler de Birleşik Krallık genelinde Brexit kararı çıkmıştı.

Sturgeon ise “İskoçya halkı referandumda Avrupa Birliği’nden ayrılmak istemediğini açıkça belirtmiştir. Ben de onların bu temennisini gerçekleştirmeye kararlıyım.” diyerek ikinci bir bağımsızlık referandumunun masada olması gereken bir seçenek olduğunu vurgulamıştı.

İskoçya’nın ayrılık kararı alması halinde İngiltere ile aralarındaki 1706’dan bu yana devam eden ortaklık da son bulmuş olacak. (BBCTÜRKÇE)