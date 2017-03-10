İstanbul’da helikopter düştü

İskoçya, ikinci kez bağımsızlık referandumuna gidebilir— 10 Mart 2017
Nicola Sturgeon, Birleşik Krallık’tan ayrılması için gelecek yıl sonbaharda ikinci kez referandum yapılmasının uygun olacağını söyledi.
İstanbul Büyükçekmece’de bir helikopter düştü. İstanbul Valisi Vasip Şahin, olayda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Helikopterin Eczacıbaşı Grubu’na ait olduğu belirtiliyor.
Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan yerel saatle 11.36’da kalkan TC-HEZ tescilli Sikorsky S-76 tipi helikopter havalandıktan beş dakika sonra Büyükçekmece’de düştü.
CNN Türk’e konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, helikopterin paramparça olduğunu ve yolcuların kurtulma şansının olmadığını belirtti.
DHA, helikopterde 4’ü Rusya vatandaşı 7 kişinin bulunduğunu bildirdi.
CNN Türk televizyonuna konuşan bir görgü tanığı helikopterin bir kuleye çarparak yol kenarına düştüğünü anlattı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, E-5 karayolunun trafiğe kapandığı bildirildi. Olayın nedeni henüz bilinmiyor, ancak bölgede yoğun sis olduğu belirtiliyor.
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