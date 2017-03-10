İstanbul’da helikopter düştü

İstanbul Büyükçekmece’de bir helikopter düştü. İstanbul Valisi Vasip Şahin, olayda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Helikopterin Eczacıbaşı Grubu’na ait olduğu belirtiliyor.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan yerel saatle 11.36’da kalkan TC-HEZ tescilli Sikorsky S-76 tipi helikopter havalandıktan beş dakika sonra Büyükçekmece’de düştü.

CNN Türk’e konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, helikopterin paramparça olduğunu ve yolcuların kurtulma şansının olmadığını belirtti.

DHA, helikopterde 4’ü Rusya vatandaşı 7 kişinin bulunduğunu bildirdi.

CNN Türk televizyonuna konuşan bir görgü tanığı helikopterin bir kuleye çarparak yol kenarına düştüğünü anlattı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, E-5 karayolunun trafiğe kapandığı bildirildi. Olayın nedeni henüz bilinmiyor, ancak bölgede yoğun sis olduğu belirtiliyor.