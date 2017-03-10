Kate Upton’dan cesur paylaşım!

AB haklarını korumak isteyenler için— 10 Mart 2017
Guy Verhofstadt, İngiltere vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) üyeliği sayesinde sahip oldukları hakları Brexit’in ardından korumak isteyenlere yönelik bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi.
24 yaşındaki Dünyaca ünlü model Kate Upton, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafıyla ne kadar cesur olduğunu gösterdi.
Pek çok firmanın reklam yüzü olan ve ünlü dergilerin kapaklarını süsleyen Kate Upton, Instagram’da geçmiş yıllarda Fiji’de yapılmış bir bikini çekiminden kareyi takipçileriyle paylaştı.
Sırtı dönük bir şekilde poz veren 24 yaşındaki güzel, örgü bikinili cesur fotoğrafı ile 100 binin üzerinde beğeni aldı. (HABERTÜRK)
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