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Lefkoşa Çocuk Yuvasına yardım eli uzatıldı

— 10 Mart 2017

İNGİLTERE Türk Kadınları Yardım Derneği kimsesiz çocuklara Londra’dan yardım eli uzattı.

Kuzey Kıbrıs’a giden dernek yetkilileri, Londra’dan topladıkları yardımları Lefkoşa Çocuk Yuvasına ulaştırdı. Kimsesiz çocukların yazlık ve kışlık giyim ihtiyaçlarını karşılayan TWPA, ayrıca çocuk yuvasına da bir çamaşır makinesi bağışladı. Yapılan yardımları TWPA Başkanı Sinem Arıca kendisine eşlik eden dernek haysiyet divanı başkanı Nevra Ali ile bizzat gerçekleştirdi. İkili Londra’dan Lefkoşa’ya giderek yardımları yuva yetkilisi Melek Alp’e teslim etti. Dernek yapılan yardımla 14 kimsesiz çocuğun yazlık ve kışlık kıyafetleri ileri ile ayakkabı ve terliklerini karşıladı.

Kuzey Kıbrıs Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner ile de görüşen Başkan Arıca, ileriki zamanlarda bakanlıkla ortaklaşa çalışmalar yürüteceklerini açıkladı.

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