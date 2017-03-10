Londra’da, Irak ve Afganistan anıtı açıldı

Londra‘da, 1990-2015 yılları arasında Irak ve Afganistan savaşlarında hayatlarını kaybeden silahlı kuvvetler personeli ile sivillerin anısına anıt yaptırıldı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Irak ve Afganistan savaşlarında ölen 800’den fazla İngiliz sivil ve askere adanan anıtın açılışını yaptı.

Anıt için Buckingham Sarayı yakınında düzenlenen törene Kraliçe 2. Elizabeth ve eşi Edinburgh Dükü Philip, Cambridge Dükü Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate, İngiliz ordusunda 10 yıl görev yapan Prens Harry, İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon ve İngiltere‘nin 2003’teki Irak işgaline katılmasında baş rolü oynayan eski Başbakan Tony Blair katıldı.

Irak ve Afganistan‘da hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar da törende yer aldı.

Kentin merkezindeki Victoria Embankment Bahçeleri’nde yer alan anıt İngiliz heykeltraş Paul Day’in imzasını taşıyor. Bir milyon sterline mal olan anıt, İngiltere‘deki The Sungazetesinin yürüttüğü kampanyayla finanse edildi.

Resmi verilere göre İngiltere 1990-1991’deki ilk Irak savaşında 47 askerini, 2003’teki ikinci Irak savaşında 179 askerini, 2001’deki Afganistan savaşında da 456 askerini kaybetti. İkinci Irak savaşında 43, Afganistan‘da da 101 İngiliz sivil öldü.(AA)