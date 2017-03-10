Necdet Aydın, Avrupa Türk Futbol Birliği İngiltere Temsilcisi oldu

Merkezi Almanya’nın Frankfurt kentinde geçtiğimiz günlerde kurulan Avrupa Türk Futbol Birliği’nin İngiltere Temsilciliğine Necdet Aydın getirildi.

Kısa sürede hızla gelişerek Türklerin yaşadığı tüm Avrupa ülkelerinde teşkilatlanmaya başlayan ve başkanlığını Berkant Karlıdağ’ın yaptığı Avrupa Türk Futbol Birliği, yetenekli gençlerimizi Türkiye’deki tüm kategorilerde yer alan profesyonel futbol kulüplerine kazandırmayı amaçlıyor. Özellikle gözlerden kaçan umut veren gençlerimizi Türkiye’deki kamplara ve seçmelere götürmeyi planlayan Avrupa Türk Futbol Birliği onları Türk futbolunun bir parçası haline getirmeyi hedefliyor.

AYDIN, İNGİLTERE SORUMLUSU

İngiltere’de de uzun yıllar altyapı çalışmalarında önemli rol oynayan, aralarında halen Walsall takımında da forma giyen Erhun Öztümer’in de olduğu gençlerin atılımında payı bulunan ve son olarak Altınordu London Football Academy’nin kurucuları arasında da yer alan Necdet Aydın, Almanya’daki yeni oluşumun Britanya’daki sorumlusu oldu.

Türkiye’de Ege bölgesi başta olmak üzere birçok takımında 17 yıl profesyonel futbol oynadıktan sonra, 1991 yılında teknik adamlığa başlayan Necdet Aydın, geldiği Londra’da gençlere yönelik çalışmalarıyla dikkatleri çekti.

Türkiye kariyerinde Manisaspor, Karşıyaka, Yeşilova, Burdurspor, Ispartaspor,Konyaspor, Etibank, Seydişehir, Akşehirspor ve Muhafızgücü takımlarının formalarını giyen Necdet Aydın, antrenörlük hayatında da Manisa Genç Karma, Burdurspor, Akhisarspor, İstanbul Avcılarspor, Düssoldorf Türk Gücü Gücü takımlarında görev yaptı. Avcılarspor 18 yaş takımıyla da şampiyonluk yaşadı.

Aydın, yeni görevi ile ilgili yaptığı açıklamada “İngiltere’de futbolun her dalında görev aldım. Burada kazandığım tecrübeleri, tüm Türk futbolcu kardeşlerim için Avrupa Türk Futbol Birliği aracılığıyla aktarmaya hazırım. Bana bu görevi layık gördüğü için Başkanımız Berkant Karlıdağ’a teşekkür eder, çalışma arkadaşlarıma başarılar dilerim” dedi.