Referandum oylaması Hammersmith’te yapılacak

Nisan ayında yapılacak Referandum oylaması seçim sandıkları Hammersmith’te bulunan Novotel London West’e kurulacak.

Londra’da daha önce Olympia fuar alanında açılan sandıklar ile oluşturulan seçim merkezi Anayasa değişikliği referandumu için Hammersmith’teki Novotel London West’e alındı.

Türkiye’nin Londra Başkonsolosluğu ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamalara göre 6 Nisan Perşembe günü başlayacak ve 9 Nisan Pazar günü sona erecek referandum oylamasına Novotel London West ev sahipliği edecek.

ULAŞIM KOLAYLIĞI

1 Shortlands, Hammersmith, London W6 8DR adresinde yer alan Novotel’e ulaşım daha kolay. Piccadilly, District ve Hammersmith & City metro hatlarını kullanarak Hammersmith durağında inecek olan vatandaşlar, metroya 7 dakika yürüme mesafesinde yer alan Novotel’de oylarını kullanabilecek.

SEÇMEN KAYDI OLAN HERKES OY KULLANABİLİR

Yurtdışı seçmen kaydını yaptıran vatandaşlar adres kaydı neresi olursa olsun 6-9 Nisan tarihlerinde Novotel’e giderek oy kullanabilecek.

EDINBURGH’DA DA OY KULLANILACAK

İskoçya’da, İngiltere’nin Kuzey bölgelerinde ve Kuzey İrlanda’da yaşanan vatandaşlar ise Edinburgh Başkonsolosluğunda açılan sandıklarda oy kullanabilecek.