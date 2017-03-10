Türk Eximbank ihracatçılara desteğini daha da artıracak

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Londra’da, Avrupalı Türk Markalar Birliği (ATMB) üyeleriyle de buluştu. Yıldırım, değişik sektörlerde faaliyet gösteren ATMB üyelerine, ihracata verdikleri desteği bu yıl daha da artıracaklarını söyledi.

Türk Eximbank Uluslararası İlişkiler ve Reasürans Müdürü Banu Erkök ile Londra Ticaret Müşaviri Aytuğ Göksu’nun da katıldığı toplantıda ATMB üyelerini bilgilendiren ve ihracatta kullandırılan banka kredisinin arttığını belirten Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, bu yıl ki hedeflerinin; ihracata verilen desteği yüzde 26’ya kadar çıkarmak olduğunu ifade etti.

“İHRACATIN YÜZDE 23’ÜNÜ DESTEKLEDİK”

Banka olarak, Türkiye’nin geçen yıl yaptığı toplam ihracatın yüzde 23’lük bölümünü desteklediklerini, bu desteğin; üçte ikisinin ‘kredi’, geriye kalan kısmının ise ‘sigorta’ şeklinde gerçekleştiğini anlatan Yıldırım, “2016 yılını 33 milyar dolarlık ihracat desteğiyle kapattık. Bu rakamı 2017’de 40 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Yıldırım, bankaların ihracatçılara kullandırdığı ticari kredilerin azaldığı bir dönemde Eximbank olarak desteklerinin arttığına da işaret etti.

ABD ve İngiltere ile farklı konularda anlaşmalar yapıldığını, bazı anlaşmaların da yenilendiğini söyleyen Yıldırım, ihracatçılara verilen desteklerde Güney Kore Eximbank’dan sonra ikinci sırada yer aldıklarına dikkat çekti.

“TÜRKİYE’NİN İHRACATINDA PAY SAHİBİYİZ”

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım’ı Londra’da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Avrupalı Türk Markalar Birliği (ATMB) Başkanı Cafer Mahiroğlu ise, yeni dönemde bu tarz etkinliklerin sayısını artıracaklarını vurguladı. Mahiroğlu, Türkiye’nin ihracatında pay sahibi olan Avrupa’daki ithalatçı Türk firmalarının, Eximbank’ın imkanlarından daha etkin şekilde yararlanması için çaba sarf edeceklerini de kaydetti.