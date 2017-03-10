Waltham Forest, Ilford’a 3-1 yenildi

İskoçya, ikinci kez bağımsızlık referandumuna gidebilir— 10 Mart 2017
Nicola Sturgeon, Birleşik Krallık’tan ayrılması için gelecek yıl sonbaharda ikinci kez referandum yapılmasının uygun olacağını söyledi.
Essex Senior League Premier Division’da Waltham Forest, Ilford’a 3-1 kaybetti.
Rakip sahada Çarşamba akşamı oynanan maçta dakika 5’te yediği golle 1-0 geriye düşen, 31’de skoru 1-1 yapan Waltham Forest, 75 ve 87’de kalesinde iki gol daha gördü ve sahadan puansız ayrıldı.
64 biletli seyirci maçı izledi. Forest, 35 karşılaşmada 49 puanla 12’inci sırada kaldı.
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