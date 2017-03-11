Bu haftanın maçları

İngiltere’nin Libya’ya yardımına eleştiri— 11 Mart 2017
İngiliz hükümetinin Libya’ya yönelik yardım programını inceleyen bağımsız komisyon, bu ülkeye yapılan yardımların sığınmacılara zarar verebileceği uyarısında bulundu.
London Sunday Challenge Cup, Excellence Mortgage Türk Ligi Birinci ve İkinci Küme, Barnet Sunday Veteran League, Barnet Sunday Veterans League Cup ile Locus Estate O35 Türk Veteran Ligi’nde 12 ve 13 Mart günleri oynanacak karşılaşmaların programı aşağıdaki gibidir:
12 MART PAZAR
London Sunday Challenge Cup (yarı final)
Whithington Park (Archway)
Excellence Mortgage Türk Ligi 1. Küme
Wadham Lodge Sports Ground
14.00 Dumlupınar-Kafkas Gençlik
14.00 Düzcespor-Türkmenköy
14.00 Esenler-Trabzonspor
Pymmes Park
14.00 Gaziantepspor-Fenerbahçe
Excellence Mortgage Türk Ligi 2. Küme
Pymmes Park
14.00 Diyarbakırspor-Yeşilada
14.00 Doğan TB-GS FC
Hackney Marshes
14.00 Koçgiri-Yavruvatan
Brimsdown Stadı yan saha
14.00 Küçük Kaymaklı-Mehmetçik
Barnet Sunday Veterans League
Premier Division
Wadham Lodge Sports Ground
12.00 London Turkish Masters-Anatolians
Barnet Sunday League Veteran Cup
Wadham Lodge Sports Ground
10.00 London Turkish Masters Legends-Persian
Redbridge Sporst&Leisure Centre
11.30 UCL Academicals-Globe Rangers
13 MART PAZARTESİ
Locus Estate O35 Veteran Türk Ligi
New River Sports Centre
19.30 Adana Demirspor-Diyarbakırspor
19.30 Kafkas Gençlik-Akova
19.30 Mavericks-Yeni Boğaziçi
20.30 Narlı FC-Anatolia
20.30 Türkmenköy-Kaleburnu
20.30 Yurtseven-Gaziantepspor
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