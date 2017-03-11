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Bu haftanın maçları

— 11 Mart 2017

 

London Sunday Challenge Cup, Excellence Mortgage Türk Ligi Birinci ve İkinci Küme, Barnet Sunday Veteran League, Barnet Sunday Veterans League Cup ile Locus Estate O35 Türk Veteran Ligi’nde 12 ve 13 Mart günleri oynanacak karşılaşmaların programı aşağıdaki gibidir:

12 MART PAZAR

London Sunday Challenge Cup (yarı final)

Whithington Park (Archway)

  1. 00 Olympia FC-Yeni Boğaziçi

Excellence Mortgage Türk Ligi 1. Küme

Wadham Lodge Sports Ground

14.00 Dumlupınar-Kafkas Gençlik

14.00 Düzcespor-Türkmenköy

14.00 Esenler-Trabzonspor

Pymmes Park

14.00 Gaziantepspor-Fenerbahçe

Excellence Mortgage Türk Ligi 2. Küme

Pymmes Park

14.00 Diyarbakırspor-Yeşilada

14.00 Doğan TB-GS FC

Hackney Marshes

14.00 Koçgiri-Yavruvatan

Brimsdown Stadı yan saha

14.00 Küçük Kaymaklı-Mehmetçik

Barnet Sunday Veterans League

Premier Division

Wadham Lodge Sports Ground

12.00 London Turkish Masters-Anatolians

Barnet Sunday League Veteran Cup

Wadham Lodge Sports Ground

10.00 London Turkish Masters Legends-Persian

Redbridge Sporst&Leisure Centre

11.30 UCL Academicals-Globe Rangers

13 MART PAZARTESİ

Locus Estate O35 Veteran Türk Ligi

New River Sports Centre

19.30 Adana Demirspor-Diyarbakırspor

19.30 Kafkas Gençlik-Akova

19.30 Mavericks-Yeni Boğaziçi

20.30 Narlı FC-Anatolia

20.30 Türkmenköy-Kaleburnu

20.30 Yurtseven-Gaziantepspor

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