CTCA UK’den mali genel kurul çağrısı

İngiltere’de sanayi üretimi yüzde 0,4 daraldı— 10 Mart 2017
Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, ülkede sanayi üretimi ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,4 daraldı.
İNGİLTERE Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (Council of Turkish Cypriot Associations- CTCA UK), bütün üyelerini 12 Mart Pazar günü yapılacak mali genel kurul toplantısına katılmaya davet etti.
CTCA UK Başkanı Leyla Kemal imzalı çağrı şöyle: “AGM toplantısı 12 Mart 2017 Pazar günü 14.00-16.00 saatleri arasında, Kıbrıs Türk Toplum Merkezi, 628-630 Green Lanes, Haringay N8 0SD adresinde yapılacaktır. Tüm üye ve halkımıza duyurulur. Bilindiği gibi, CTCA başkanlık seçimleri iki yılda bir yapılır. Bu toplantı; yıllık mali rapor ve faaliyetlerimiz hakkında bilgi vermek içindir. Ayrıca komiteye katılan yeni üyelerimiz de tanıtılacaktır.”
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