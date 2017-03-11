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CTCA UK’den mali genel kurul çağrısı

— 11 Mart 2017

CTCA UK Başkanı Leyla Kemal.

İNGİLTERE Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (Council of Turkish Cypriot Associations- CTCA UK), bütün üyelerini 12 Mart Pazar günü yapılacak mali genel kurul toplantısına katılmaya davet etti.

CTCA UK Başkanı Leyla Kemal imzalı çağrı şöyle: “AGM toplantısı 12 Mart 2017 Pazar günü 14.00-16.00 saatleri arasında, Kıbrıs Türk Toplum Merkezi, 628-630 Green Lanes, Haringay N8 0SD adresinde yapılacaktır. Tüm üye ve halkımıza duyurulur. Bilindiği gibi, CTCA başkanlık seçimleri iki yılda bir yapılır. Bu toplantı; yıllık mali rapor ve faaliyetlerimiz hakkında bilgi vermek içindir. Ayrıca komiteye katılan yeni üyelerimiz de tanıtılacaktır.”

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