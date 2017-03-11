Londra Gazete
Son haberler
10 Mart 2017 - Referandum oylaması Hammersmith’te yapılacak
10 Mart 2017 - “Bir kişi için Başkanlık sistemine geçmiyoruz”
10 Mart 2017 - Türk Eximbank ihracatçılara desteğini daha da artıracak
10 Mart 2017 - +1 Türkiye Platformu ‘Çağdaş Türkiye’ odaklı
10 Mart 2017 - Lefkoşa Çocuk Yuvasına yardım eli uzatıldı
Home / Türkiye / Gaziantepli işadamları Londra’da

Gaziantepli işadamları Londra’da

— 11 Mart 2017

İNGİLTERE’nin başkenti Londra’da düzenlenen ‘Ecobuild Yapı Fuarı’na Gaziantep Ticaret Odası tarafından Kosgeb desteğiyle gezi düzenlendi.
Londra’da düzenlenen ve dünyanın bir çok ülkesinden 700 firmanın stant açtığı fuara gezi düzenleyen Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Fatih Güllüoğlu, fuar sayesinde firmaların sektörde üretilen yenilikçi ürünleri yerinde görmeleri ve alıcılarla bire bir görüşmelerde bulunmaları açısından son derece faydalı geçtiğini söyledi.
Dünyanın en büyük çevreci tasarım etkinliği olan fuarda; yapı malzemeleri, güneş enerjisi, inşaat sistemleri, aydınlatma, iç tasarım, dış cephe ürünleri, havalandırma ve arıtma sistemleri, ısıtma, ölçme ve kontrol ekipmanları, altyapı, iş makineleri, çevre teknolojileri, su teknolojileri, mimari detaylar gibi sektörlerin yer aldığın belirten Gülloğlu, “Sektörün önde gelen aktörlerinin bir araya geldiği fuarda, ikili görüşmelerle firmalarımızın yeni bağlantılar kurması sağlandı” dedi. (DHA)

Haber Okunma Sayısı: 17
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

09 Mart 2017 Perşembe
Sayı 836

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close