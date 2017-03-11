Gaziantepli işadamları Londra’da

İNGİLTERE’nin başkenti Londra’da düzenlenen ‘Ecobuild Yapı Fuarı’na Gaziantep Ticaret Odası tarafından Kosgeb desteğiyle gezi düzenlendi.

Londra’da düzenlenen ve dünyanın bir çok ülkesinden 700 firmanın stant açtığı fuara gezi düzenleyen Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Fatih Güllüoğlu, fuar sayesinde firmaların sektörde üretilen yenilikçi ürünleri yerinde görmeleri ve alıcılarla bire bir görüşmelerde bulunmaları açısından son derece faydalı geçtiğini söyledi.

Dünyanın en büyük çevreci tasarım etkinliği olan fuarda; yapı malzemeleri, güneş enerjisi, inşaat sistemleri, aydınlatma, iç tasarım, dış cephe ürünleri, havalandırma ve arıtma sistemleri, ısıtma, ölçme ve kontrol ekipmanları, altyapı, iş makineleri, çevre teknolojileri, su teknolojileri, mimari detaylar gibi sektörlerin yer aldığın belirten Gülloğlu, “Sektörün önde gelen aktörlerinin bir araya geldiği fuarda, ikili görüşmelerle firmalarımızın yeni bağlantılar kurması sağlandı” dedi. (DHA)