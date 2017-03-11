İngiltere’nin Libya’ya yardımına eleştiri

İngiliz hükümetinin Libya‘ya yönelik yardım programını inceleyen bağımsız komisyon, bu ülkeye yapılan yardımların sığınmacılara zarar verebileceği uyarısında bulundu.

İngiltere’nin Libya‘da sığınmacı merkezlerinde sağlık koşullarını iyileştirmeye ve su ihtiyacını karşılamaya, sahil güvenlik güçlerinin eğitimine ve sığınmacıların geldikleri ülkelere geri gönderilmesine yönelik maddi katkıyı mercek altına alan “Yardım Etkisi Bağımsız Komisyonu” (ICAI) hükümeti eleştiren bir rapor yayımladı.

ICAI raporunda, İngiltere‘nin yardımlarının her gün daha fazla sığınmacının alıkonmasına ve iltica haklarını kullanmalarının engellenmesine yol açtığı kaydedildi.

Rapora göre, Akdeniz‘i geçerek Avrupa‘ya ulaşmak isteyen sığınmacılar için ana kalkış noktası konumundaki Libya‘da yaklaşık bir milyon sığınmacı bulunuyor.

Denizde kurtarılanlar dahil bütün sığınmacıların Libya‘daki yönetim tarafından aşırı kalabalık sığınmacı merkezlerinde tutulduğu belirtilen raporda, bu kişilerin istismara uğrama riski altında olduğu ifade edildi.

Raporda, İngiliz hükümetinin yardımlarının sığınmacıların iltica başvurusunda bulunabilecekleri güvenli bir yere ulaşmalarına engel olduğu da ileri sürüldü.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, raporda dile getirilen risklerin halihazırda dikkate alındığı bildirildi.

Hükümet açıklamasında, Libya‘ya yönelik yardım programının sığınmacıların insan haklarını korumaya ve genel durumlarını iyileştirmeye dönük olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Hükümetler arası gayretler, insanlar için bulundukları bölgelerde fırsat ve istikrar inşa ederek göçün temelindeki nedenlerle mücadele etmeyi hedefliyor. Amaç Akdeniz‘i geçmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkma ihtiyacı duymamalarını sağlamak.” ifadeleri kullanıldı.

İngiliz hükümetinin bu kapsamda Libya‘ya şimdiye kadar yaklaşık 9 milyon sterlinyardımda bulunduğu belirtildi. (AA)