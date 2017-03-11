Juventus’tan Emre Can atağı

İngiltere’de sanayi üretimi yüzde 0,4 daraldı— 10 Mart 2017
Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, ülkede sanayi üretimi ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,4 daraldı.
Liverpool‘un Türk kökenli Alman futbolcusu Emre Can için Juventus sıkı takibe başladı. İtalyanların, Liverpool ve oyuncu arasındaki kontrat anlaşmazlığından yararlanmak istedikleri belirtildi.
23 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi 2018 yılı Haziran ayında sona ererken, Emre can kulübünde iyileştirme talep etti. Ancak Jürgen Klopp‘un “Yüzde 100’ünü vermiyor” dediği Emre Can için Liverpool şu an için sözleşme uzatma fikrini rafa akaldırmış durumda. Bu da diğer Avrupa kulüplerini harekete geçirdi.
BEDAVA KAPTIRMAK İSTEMİYORLAR
Kırmızılar’ın, Emre Can’ın sözleşmesinin bitimine 1 sene kalması sebebiyle oyuncuyu bedavaya bir başka kulübe kaptırmamak için bu yaz linden çıkarabileceği belirtilirken, bazı Alman takımlarının da devreye girdiği iddia edildi.
Öte yandan Juventus’un Emre Can’ı sezon başından beri takip ettirdiği ve son olarak ocak ayında onu izlemek için İngiltere’ye scout’larını yolladığı öğrenildi. (FANATİK)
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