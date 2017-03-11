Londra Gazete
Son haberler
10 Mart 2017 - Referandum oylaması Hammersmith’te yapılacak
10 Mart 2017 - “Bir kişi için Başkanlık sistemine geçmiyoruz”
10 Mart 2017 - Türk Eximbank ihracatçılara desteğini daha da artıracak
10 Mart 2017 - +1 Türkiye Platformu ‘Çağdaş Türkiye’ odaklı
10 Mart 2017 - Lefkoşa Çocuk Yuvasına yardım eli uzatıldı
Home / Spor / Juventus’tan Emre Can atağı

Juventus’tan Emre Can atağı

— 11 Mart 2017

Liverpool‘un Türk kökenli Alman futbolcusu Emre Can için Juventus sıkı takibe başladı. İtalyanların, Liverpool ve oyuncu arasındaki kontrat anlaşmazlığından yararlanmak istedikleri belirtildi.
23 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi 2018 yılı Haziran ayında sona ererken, Emre can kulübünde iyileştirme talep etti. Ancak Jürgen Klopp‘un “Yüzde 100’ünü vermiyor” dediği Emre Can için Liverpool şu an için sözleşme uzatma fikrini rafa akaldırmış durumda. Bu da diğer Avrupa kulüplerini harekete geçirdi.
BEDAVA KAPTIRMAK İSTEMİYORLAR
Kırmızılar’ın, Emre Can’ın sözleşmesinin bitimine 1 sene kalması sebebiyle oyuncuyu bedavaya bir başka kulübe kaptırmamak için bu yaz linden çıkarabileceği belirtilirken, bazı Alman takımlarının da devreye girdiği iddia edildi.
Öte yandan Juventus’un Emre Can’ı sezon başından beri takip ettirdiği ve son olarak ocak ayında onu izlemek için İngiltere’ye scout’larını yolladığı öğrenildi. (FANATİK)

Haber Okunma Sayısı: 31
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

09 Mart 2017 Perşembe
Sayı 836

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close