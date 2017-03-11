Kadın yargıç: Sarhoş olmak tecavüz riskini artırır

İngiltere’de bir kadın yargıcın, sarhoş olan hemcinslerinin tecavüze uğrama riskini artırdıkları açıklaması tartışma yarattı.

Lindsey Kushner QC isimli yargıç, kadınların “istedikleri kadar içebilecekleri” ancak “sınırsızca” davranmaları sonucunda kendilerini tehlikeye atabileceklerini söyledi.

64 yaşındaki yargıç bu sözleri, Manchester şehrinde 18 yaşındaki bir kıza tecavüz eden bir adama 6 yıl hapis cezası verdiği bir duruşmada söylemişti.

İşçi Partisi eski milletvekili ve Polis Komiseri Vera Baird, bu sözlerin “kurbanı kriminalize etmek” anlamına geldiği eleştirisini yaptı.

KADINLARIN SUÇLULUK DUYGUSUNU ARTIRIR

BBC’ye konuşan Vera Baird, “Biri tecavüze uğradığında suçluluk, utanç hissediyor ve polise bildirmek onlar için zorlaşıyor” dedi ve şöyle devam etti:

“Bir yargıç size ‘Tamam da içersen tecavüze uğrama ihtimalin daha yüksek, sana inanmamız zor. Ayrıca çok serbest davrandın, olayı sen kendine çektin’ derse, o insanın suçluluk duygusu daha da artacaktır.”

Vera Baird’e göre, yargıcın yapması gereken kadınlara “adamı kendine çektiğin için sen suçlusun” demek yerine, kadınların güvenliğini sağlamaktı.

SÖYLEMESEM İHMALKARLIK OLURDU

Suçlar Barosu’ndan Francis Fitzgibbon ise eleştirilere katılmadı ve hemcinslerine “vahşi adamların nerede olduklarıyla ilgili eğitim verilmesinin duyarlı bir davranış olduğunu” savundu.

İki çocuk annesi yargıç Kushner, eleştirileri anladığını söyledi.

Kushner, “Bunun hiç bir şekilde mazereti yok; bir kadın bedeniyle ne yapıp ne yapmayacağına kendi isteğiyle karar verir ve bir adam da buna göre davranışlarını şekillendirmelidir” dedi ve şöyle devam etti:

“Ancak bir kadın yargıç olarak kadınlara, sarhoş olduklarında yerçekimi kuvvetiyle çektiği tehlikeli adamlardan kendilerini korumaları gerektiği tavsiyesini vermezsem, bu ihmalkârlık olur.” (BBC TÜRKÇE)