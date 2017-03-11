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Kanser hastalarına görkemli destek gecesi

— 11 Mart 2017

Londra’da faaliyet gösteren Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden ayrılarak kendi imkanlarıyla hizmet vermeye başlayan Kıbrıslı Nurten Mehmet, Şenel Mehmet, Aydın Hasan ve Nazan Mustafa, Kıbrıs’taki kanser hastalarına destek yemeği düzenledi.

Yaklaşık 250 kişinin katıldığı gecenin sunuculuğunu Neslihan Çakır yaptı, Bora Serbülent ve Kerem Ergen de sahne alarak katılımcıları hem eğlendirdi, hem kanserle mücadeleye dikkat çekti. Dayanışma gecesinde, Kıbrıslı Doktor Teoman Sırrı ise, kanser hastalığının önemine vurgu yapan bir konuşma gerçekleştirdi.

Geceyi organize eden Nurten Mehmet, Şenel Mehmet, Aydın Hasan ve Nazan Mustafa, katkılarından dolayı Doktor Teoman Sırrı’ya teşekkür etti.

ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKMASIN

Doktor Sırrı, “Yardımsever arkadaşlara bu özel geceye katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Bu gece; Kıbrıs’ta bulunan kanser hastalarına destek için düzenlendi. Çağımızın en önemli hastalıklarından olan kanser, artık üç kişinden birinde görülüyor. ‘Ateş düştüğü yeri yakar’ diye bir söz var. Ne yazık ki kanser hastalığı da böyle bir şey… Tedavi süreci oldukça zorlu geçiyor. Kıbrıs’ta da şu anda bir çok kişi bu hastalıkla mücadele ediyor. Kemoterapi yapılan hastaların tedavisi oldukça zorlu geçiyor. Gecemize katılarak bu hastalığa dikkat çeken herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“ÖZEL NEDENLERDEN DOLAYI AYRILDIK”

Daha sonra söz alan Nurten Mehmet de, bazı özel nedenlerden dolayı İngiltere Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden ayrıldıklarını ifade etti. Mehmet, “Bundan sonra yine gönüllü olarak faaliyetlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

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