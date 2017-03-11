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Kıbrıs Evi’nde geleneksel lezzetler sizi bekliyor

— 11 Mart 2017

Apo ve Belmando kardeşler

Londra’da yaşayan Türkçe konuşan toplumlara birbirinden muhteşem geleneksel lezzetlerle hizmet vermeye devam eden Harringay’deki Kıbrıs Evi’ne ilgi her geçen hafta artıyor.

Özellikle Cuma ve Cumartesi akşamları eğlence ile dost sohbetlerinin eksik olmadığı Kıbrıs Evi’nden rezervasyon yaptırmak için Yusuf Mertcan (07956 569 219) ile Yusuf Joe’yi (07960 362 935) arayabilirsiniz. Kıbrıs Evi, 628-630 Green Lanes, Harringay, London N8 0SD adresinde yer alıyor.

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