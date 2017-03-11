Kutsal topraklara yolculuk Nisan ayında başlıyor

MİLLİ Görüş Teşkilatı İngiltere bölgesi bir ilke imza atarak, bu sene ilk kez Nisan’da Kudüs ve İstanbul gezili Umre düzenleyecek. Her sene yaşatmayı umduğu bu manevi iklimi yeniden yaşatmayı ve insanları, ümmet ile buluşturmayı bir misyon edinen Milli Görüş teşkilatı, kalitesini kıtalar arası bir coğrafyada kanıtlamış ve halkın takdirini kazanmış bir teşkilat. İslam Toplumu Millî Görüş, yaklaşık yarım asırlık tecrübesi ile bu sene de siz değerli Hac ve Umre adaylarını, Umreye, Kâbe’ye ve Hz. Muhammed (s.a.v)‘i ziyarete götürecek.

Organizasyonlar ve yapılan hizmetler hakkında açıklamalarda bulunan İslam Toplumu Milli Görüş teşkilatları İngiltere Bölge Başkanı Ubeyde Bilaloğlu;

“Bizler İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları olarak hizmet anlamında yoğun bir şekilde çalışmaktayız Elhamdülillah. Hac ve Umre organizasyonları başta olmak üzere birçok hayırlı çalışmanın hazırlıkları içerisindeyiz, yaklaşık yarım asırlık tecrübemizle ve yapmış olduğumuz başarılı programlar daha iyilerini yapabileceğimizin kanıtıdır.

Her sene yoğun bir katılım eşliğinde gerçekleştirdiğimiz Hac ve Umre organizasyonlarımızın yanı sıra Nisan ayı Umremizin ön hazırlıkları tüm hızıyla devam etmektedir. Binlerce Hac ve Umre adayımızı mübarek beldeler ve ümmetle buluşturmanın manevi hazzı ve sevinci içerisindeyiz. Bu organizasyonlara önümüzdeki Nisan Umresi ile bir yenisini eklemiş olacağız İnşallah.

Nisan Umresi için gençlerimizi de unutmadık, özellikle genç kardeşlerimizi mübarek beldelerle buluşturabilmek için organizasyonlarımızı gençlerimizin okul tatiline denk getirdik. Ayrıca her sene olduğu gibi 25 yaş altı gençlerimize özel fiyat uygulaması yaptık. Gençlerimiz için kaçırılmayacak bir fırsat olan Nisan Umresi ziyaretimiz,1 Nisan gidiş ve 15 Nisan dönüş olarak belirlenmiştir.

Şahsım ve teşkilatım adına şimdiden mübarek beldelere gidecek olan Umre adaylarımızın Umre ziyaretlerinin hayırlı ve bereketli geçmesini temenni ediyorum.

Resulullah’ı anlamak, Uhud’u yaşamak, Beytüllah’ta hiç olmak, Sahabeyi örnek almak istiyorsanız bize katılın.

“Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.” Tirmizî, İlm, 14.”

UMRE YOLCULUĞUNDA KUDÜS VE İSTANBUL SEÇENEKLERİ

İslam Toplumu Milli Görüş tarafından düzenlenen Umre ziyaretlerine artık Kudüs ve İstanbul da eklendi.

Nisan ayında Avrupa’dan Umre ziyareti yapacak olanlara Kudüs ve İstanbul ziyareti seçenekleri sunuluyor.

Teşkilat, bir ilke imza atarak, Nisan’da ziyaret edilen yerlerin arasına Kudüs’ü de kattı. İslam Toplumu Milli Görüş, bu sene ilk kez Nisan’da Kudüs ve İstanbul gezili umre düzenliyor.

Detaylı bilgi için 00 44 20 7254 8684 numarasını arayabilir, ingiltere@igmghacumre.com e-posta adresine e-mektup yazabilir, www.igmghacumre.cominternet sitesini ziyaret edebilir veya 130 Stoke Newington Road, Londra, N16 7XA adresine uğrayabilirsiniz.