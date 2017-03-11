Londra’da binlerce kişi kadın hakları için yürüdü

İngiltere‘nin başkenti Londra‘da binlerce kişi kadın haklarının ve özgürlüklerinin korunması için yürüdü.

Sosyal medya platformları üzerinden örgütlenen binlerce kişi Londra‘daki Oxford caddesinde toplanarak ünlü Traflagar Meydanı’na yürüdü.

Ellerinde “kadınlara karşı ayrımcılığa son,” kadına karşı şiddete son verin”, “tüm kadınlar için mücadele etmezsen yenilirsin” yazılı dövizlerle yürüyen binlerce kadın, erkek ve çocuk, mevsim normallerinin üzerindeki sıcak ve güneşli havadan da istifade etti.

“Londra’da kadın yürüyüşü” (Women March London) platformundan yapılan açıklamada, “Son dönemde yaşanan politik gelişmelerin ardından asli haklarımızın ve özgürlüklerimizin korunması için yürüyoruz. Tüm insanların eşitliği ve onuru için birlikte ortak duruş sergiliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Öğleden sonra Trafalgar Meydanı’nda sonlanan yürüyüşe, Uluslararası Af Örgütü, Greenpeace İngiltere, Kadınlara Eşitlik Partisi, Yeşiller Partisi, Suriye Dayanışma Kampanyası, Siyahların Onuru gibi çok sayıda siyasal parti ve sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı.(AA)