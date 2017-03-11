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Yarı final biletini Manchester City kaptı!

— 11 Mart 2017

İngiltere FA Cup çeyrek finalinde Manchester City, deplasmanda Middlesbrough’yu 2-0 yenerek tur atladı.

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında David Silva’nın golüyle öne geçen Pep Guardiola’nın ekibi, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin 67. dakikasında Sergio Aguero ile bir gol daha bularak galibiyete ulaştı.(HÜRRİYET)

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