Yarı final biletini Manchester City kaptı!

İngiltere’nin Libya’ya yardımına eleştiri— 11 Mart 2017
İngiliz hükümetinin Libya’ya yönelik yardım programını inceleyen bağımsız komisyon, bu ülkeye yapılan yardımların sığınmacılara zarar verebileceği uyarısında bulundu.
İngiltere FA Cup çeyrek finalinde Manchester City, deplasmanda Middlesbrough’yu 2-0 yenerek tur atladı.
Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında David Silva’nın golüyle öne geçen Pep Guardiola’nın ekibi, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin 67. dakikasında Sergio Aguero ile bir gol daha bularak galibiyete ulaştı.(HÜRRİYET)
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