Yaşlı ve engelli dostları onları çok özleyecek

İngiltere’nin Libya’ya yardımına eleştiri— 11 Mart 2017
İngiliz hükümetinin Libya’ya yönelik yardım programını inceleyen bağımsız komisyon, bu ülkeye yapılan yardımların sığınmacılara zarar verebileceği uyarısında bulundu.
Haringey Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren ‘Cypriot Elderly & Disabled Group’ta 29 yıl görev yapan Hülya Özyiğit ile 22 yıl görev yapan Androulla Hanna, emekli olarak yeni bir hayata adım attı.
Ağırlıkla Kıbrıslı olmak üzere bütün etnik kökenlerden yaşlı ve engelli vatandaşların topluma yeniden adapte olabilmesi için pek çok aktivite düzenleyerek örnek teşkil eden Cypriot Elderly & Disabled Group’un deneyimli personelleri Hülya Özyiğit ile Androulla Hanna, emekli olmalarını Kıbrıs Evi’nde arkadaşları ve yakın çevresiyle birlikte kutladılar.
“YENİ HAYATINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ”
Zaman zaman duygusal anların da yaşandığı kutlamada dostları, Özyiğit ile Hanna’ya yıllarca gösterdikleri özverili çalışmadan dolayı teşekkür etti, yeni hayatlarında başarılar diledi. Özyiğit ve Hanna da, uzun yıllar aynı kuruma hizmet vermenin gururunu yaşadıklarını belirterek, kendilerini bu özel gecede yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti.
YAŞLI VE ENGELLİLER HAYATA TUTUNUYOR
Cypriot Elderly & Disabled Group’tan hizmet alan yaşlı ve engelliler için pek çok aktivite gerçekleştiriliyor. Örneğin; gün içinde gözetmenler eşliğinde basit spor hareketleri yapılıyor, puzzle, domino gibi hafızayı canlı tutan oyunlar oynanıyor, şarkılar söyleniyor, çiçek düzenleme sanatından örnekler veriliyor, kil ve diğer malzemelerden basit süs eşyaları yapılıyor.
Sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapıldığı merkezden hizmet alanlar ayrıca, Haringey Belediyesi’nin özel araçlarıyla parklara, büyük çiçek bahçelerine de götürülüyor ve hayata daha sıkı tutunmaları sağlanıyor.
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