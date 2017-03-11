Yeni Boğaziçi final peşinde

İngiltere’nin Libya’ya yardımına eleştiri— 11 Mart 2017
İngiliz hükümetinin Libya’ya yönelik yardım programını inceleyen bağımsız komisyon, bu ülkeye yapılan yardımların sığınmacılara zarar verebileceği uyarısında bulundu.
London Sunday Challenge Cup’taki temsilcimiz Yeni Boğaziçi, yarın (12 Mart Pazar) finale kalmak için sahaya çıkacak.
Rum Ligi KOPA Birinci Küme’de üçüncü durumda bulunan Olympia ile rakip sahada karşılaşacak olan Türk Ligi Birinci Küme temsilcisi, rakibini yendiği takdirde finalde oynama hakkını kazanacak.
Yeni Boğaziçi Kulübü Başkanı Erdoğan Baca, futbolseverlerimizi bu maça çağırarak destek vermelerini istedi.
Archway bölgesindeki Whithington Park sahasındaki karşılaşma saat 10.00’da başlayacak. Sahanın tam adresi şöyle: Holloway Road, London N19 4RS
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