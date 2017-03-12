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Arsenal farklı galibiyetle turladı

— 12 Mart 2017

İngiltere Federasyon Kupası çeyrek final maçında Lincoln City’i 5-0 mağlup eden Arsenal, son dört takım arasına kaldı.

Tarihinde ilk kez kupada çeyrek finale kadar yükselme başarısı gösteren Vanarama National League takımlarından Lincoln City’i Emirates Stadı’nda ağırlayan başkent ekibi, 45. dakikada Walcott’un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Fransız forveti Giroud ile 53. dakikada skoru 2-0 yapan Arsenal‘a farkı getiren golleri 58. dakikada Waterfall (kendi kalesine), 72. dakikada Sanchez ve 75. dakikada Ramsey kaydetti.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Oxlade-Chamberlain yerine oyuna giren Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, takımının dördüncü golüne asist yaptı.

Lincoln City, 133 yıllık kulüp tarihinde ilk kez bu seviyede bir başarı yakalamış, Federasyon Kupası’nda 103 yıl aradan sonra son 8 takım arasına kalmayı başaran ilk amatör kulüp olmuştu.

Emirates Stadı’nda 300. maçına çıkan Arsenal, yarı final biletini 200. galibiyetiyle elde etti. Kupayı müzesine 12 kez götüren ve Manchester United ile birlikte en çok şampiyonluk yaşayan iki takımdan biri olan Arsenal, 22-23 Nisan tarihlerinde Wembley Stadı’nda yarı final oynayacak.

Kupanın sahibi ise yine Wembley Stadı’nda 27 Mayıs Cumartesi günü belli olacak. (AA)

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