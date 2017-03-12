Beyaz adam, şirket yönetim kurullarında artık azınlık

İngiltere‘nin önde gelen perakende zinciri Tesco‘nu Yönetim Kurulu Başkanı John Allan şirketlerin yönetim kurullarında artık beyaz erkeklerin “neslinin tükenmekte” olduğunu söyledi.

Sanılanın aksine etnik farklılıkların ve kadınların İngiltere‘de şirketlerin yönetim kurullarında daha iyi temsil edildiğini belirten Alan, “Eğer kadınsanız ve farklı bir etnik geçmişiniz varsa, tercihen her ikisi de, çok avantajlı bir durumdasınız.” ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar boyunca erkeklerin yönetici pozisyonlarını kendi tahakkümünde bulundurduğunu, fakat artık bu durumun değiştiğini esprili bir dille vurgulayan Allan, “Eğer beyaz erkekseniz, nesli tükenmekte olan bir türsünüz. En az iki kat daha fazla çalışmak zorunda kalacaksınız.” ifadelerini kullandı.

1Tesco’nun geçen yıl yenilenen 8 kişilik yönetim kurulunda üç kadın yönetim kurulu üyesi bulunuyor.

İngiltere borsası FTSE 100 içerisinde yer alan şirketlerin içerisinde kadın yöneticileri olanların oranı yüzde 26 seviyesinde. Bu şirketlerin yönetici pozisyonlarındaki kadın oranı ise sadece yüzde 10.

İngiltere’de toplam işgücünün yaklaşık yüzde 14’ünü etnik azınlıkların oluşturmasına rağmen, şirketlerin yönetici pozisyonlarındaki oranları sadece yüzde 8 seviyesinde. (AA)