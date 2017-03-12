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Çavuşoğlu İngiltere’ye gelirse, onu durduracak bir şey yok

— 12 Mart 2017

 

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Hollanda’daki diplomatik skandala ilişkin, “Çavuşoğlu’na eğer benimle öğle yemeği yemek isterse kendisini durduracak hiçbir şeyin olmadığını söyledim” dedi.

Hollanda ve  Türkiye arasında yaşanan kriz tüm dünyada ses getirmeye devam ediyor. İngiliz gazetesine röportaj veren Dışişleri Bakanı Boris Johnson,  Hollanda‘daki diplomatik skandalla ilgili de değerlendirmede bulundu.

‘ÇAVUŞOĞLU BENİ ARADI, YANITIM NET’

Johnson, “Bence son derece üzücü. Her iki ülke de NATO ülkesi ve bizim büyük dostlarımız. Mevkidaşım Mevlüt Çavuşoğlu, şimdi beni aradı. Kendisine çok net bir şekilde eğer gelip benimle öğle yemeği yemek isterse kendisini durduracak hiçbir şeyin olmadığını söyledim fakat tabii biz bunun iki ülkenin arasında mümkün olan en kısa zamanda çözülmesini umuyoruz.” ifadelerini kullandı. (SONDAKİKA.COM)

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