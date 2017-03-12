Eğitim ve çalışma olarak İngiltere, kültür olarak Türkiye

TÜRKİYE’DEN yeni bir hayat kurmak için İngiltere’ye gelen vatandaşlar gerek eğitim olarak gerek ise yaşam standartları doğrultusunda hep kıyaslanıyor. Güney ve Kuzey Londra’da yaşayan vatandaşlarımıza İngiltere ve Türkiye arasındaki kültür farkını ve her iki ülke arasındaki eğitimi ve çalışma sistemlerinin avantaj ve dezavantajlarını sorduk.

Lütfiye Cemali

Ben aslen Kıbrıslıyım. Yaklaşık 10 yıldır İngiltere’de yaşıyorum. Yaşamsal açıdan bakıldığı zaman İngiltere’nin birçok ülkeye göre daha iyi şartlara sahip olduğunu görebiliyoruz. Özellikle çocuklarımızın eğitimi olarak İngiltere çok daha iyi seviyelerde. Tatil yönünden baktığımızda ise kesinlikle Kıbrıs’ın daha fazla imkanı olduğunu söyleyebilirim. Fakat eğer çocuklarımız için iyi bir gelecek ve yaşam istiyorsak İngiltere’nin bu konuda biraz daha ileri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Gerek iş imkanı olsun gerek verilen eğitim kalitesi olsun Kıbrıs’ın ve Türkiye’nin birçok okulundan daha iyi standartlara sahip olduğunu görebiliyoruz. Umarım diğer ülkelerde aynı şekilde kendilerini geliştirir ve çok başarılı işlere imzalar atabilirler.

Özlem Bozkurt

Benim için hayat burada daha hızlı ve koşuşturmalı geçiyor. Mesela Kıbrıs’ta baktığınız zaman öğretmenler için çalışma şartlarının daha ağır olduğunu düşünüyorum. Kıbrıs’ın tek sıkıntısı mezun olduğunun zaman iş bulma olasılığının buraya göre daha düşük olması. Bu yüzden insanlar göç ederek buralarda yaşamayı tercih ediyorlar. Kıbrıs’ta çok güzel üniversiteler var fakat insanlar mezun olunca Kıbrıs’ta kalmak yerine başka ülkelere giderek oralarda iş bulup çalışmak istiyorlar. Tabii kendi çocuklarımız içinde düşünürsek İngiltere’de eğitim almaları ve burada bir üniversiteye giderek bir kariyer hazırlamaları çok daha ılımlı görünüyor. Burada aldığı diplomanın çok daha iyi şekilde değerlendirilebileceği kanısındayım.

Emirhan Yeterler

Hollanda’da doğup orada büyüdüm. Buraya öğrenci değişimi programı ile geldim. İngiltere’de yaşam standartlarını çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerine baktığınız zaman insanların Amerika ve İngiltere’ye gitmek için uğraştıklarını görebiliyoruz. İngiltere bu konuda oldukça fazla göçmenin yaşadığı ülkelerden biri olma konumunda bulunuyor. Sanırım bu yüzden de Avrupa’dan çıkmak için bir referandum gerçekleştirdiler. Üniversiteler arasında bir kıyaslama yapıldığı zaman ise İngiltere’nin vermiş olduğu eğitimin çok daha ileri seviyelerde olduğunu görebiliyoruz. Özellikle Cambridge ve Oxford’da bulunan üniversitelerin çok ileri seviyelerde olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek.

Harun Durrer

İsviçre’de yaşıyorum. Buraya sadece arkadaşımı ziyaret amaçlı geldim fakat İngiltere’de gerçekten insanların birbirine olan saygısı ve yaklaşımı diğer gezdiğim ülkelere göre çok daha ileri seviyede. Gelecek planı yapsaydım kesinlikle İngiltere’de yaşayıp burada bir hayat kurmak isterdim. Özellikle eğitim anlamında ve buradaki yaşamsal standartlar açısından çok daha uygun bir ülke olduğunu söyleyebilirim. Eğitim imkanlarına baktığımız zaman ise öğretmenlerden, öğrencilere çok farklı bir sistemle eğitildiklerini görebiliyoruz. Bunun başlıca sebepleri olarak çok kozmopolit bir ülke olduğunu ve özellikle Londra’da birçok milletten insanın bulunduğunu görüyoruz. Beni en çok cezbeden olaylardan birisi kesinlikle buradaki insanların her birinin farklı farklı milletlerden olması ve oldukça yardım sever olmalarıdır.

Ali Rıza Daylak

Yaklaşık 18 yıldır İngiltere’deyim ve Kent bölgesinde yaşıyorum. Doğduğum yerde şöyle bir tabir vardır “Bir genç askerden sonra ya evlenir ya da yurt dışına gider.” bende bu sözün doğruluğunun kanıtlarından biriyim. Başlarda çok zorluk çektik fakat zamanla oldukça güzel kararlar vererek kendimi geliştirdim. Buradaki hayatın Türkiye’ye göre çok daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Burada hep bir çalışma telaşı içerisindeyiz. Eğitim konusunda ise İngiltere’nin farklı bölgelerine göre farklılık gösterebiliyor. Şimdi Londra’daki ve Oxford’ta verilen eğitimle Kent’te verilen eğitim arasında oldukça farklılık olduğunu görebiliriz. Şöyle bir gerçek var İngiltere’de gençler genellikle sokakta daha fazla zaman geçirdikleri için ne olacakları veya nasıl bir kişiliğe sahip olacakları belli olmuyor. Çünkü burada yaşayan toplumların bir çoğu bizler gibi göçmen olarak gelmiş ve hayatlarını bu çalışmaya adamışlardır. Bunun getirdiği sonuçlar içerisinde ise görüyoruz ki çocukların sokaklarda büyüme olasılığı çok daha yüksektir.

Dursun Aykan

5 yıldır İngiltere’de yaşıyorum. Buraya taşınma sebeplerim arasında kesinlikle daha iyi bir yaşam sürdürmek ve kendime daha iyi bir gelecek hazırlamak olduğunu söyleyebilirim. Türkiye ve İngiltere’yi kıyasladığım zaman Türkiye’yi daha çok seviyorum. Oradaki insanları, oranın kültürünü ve insanların sıcakkanlılığını daha çok seviyorum. Fakat gerçekleri ortaya koyduğumuz zaman burada yaşayan biriyle Türkiye’de yaşayan birinin hayat standartları arasında oldukça büyük bir fark görebiliyoruz. Bu yüzden birçok insan Türkiye’den gelip buralarda çalışarak geleceklerine yatırım yapıyorlar. Aile olarak gelenlerin birçoğu çocuklarının çok daha iyi bir eğitim almasını ve burada İngilizlerin sahip olduğu imkanlara sahip olmayı ve kendilerini gelecek için garanti altına almayı amaçlıyor.

Celal Kurtul

15 yıldır bu ülkede yaşıyorum. Evliyim ve bir çocuğum var. Kendi geleceğimi ve çocuğumun geleceğini çok daha iyi görüyorum. Türkiye’de iş bulma konusunda ve adapte olma konusunda sıkıntı yaşayanlar buraya geldiklerinde çok daha rahat iş bulabiliyorlar. Özellikle İngiltere’de kimse kimseyi mezun olduğu iş dışında bir işte çalıştığında ayıplamıyor. Burada çalıştığım süre içerisinde birçok mühendis, iletişimci ve farklı alanlardan mezun olanlar rahat rahat çalışıp yaşam standartlarına en uygun şekilde bir hayat belirleyebiliyorlar. Bu yüzden hem çocuğumun hem de kendi ailemin geleceği için İngiltere’de yaşamanın avantajlı olduğunu düşünüyorum. İnsana verilen değerin burada çok daha uygun olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin burada bulunan eğitim sistemine ulaşması için çok daha fazla çalışması gerektiğini düşünüyorum.