Erhun’lu Walsall, Charlton’dan puan aldı: 1-1

Hackney’de pusu: Biri ağır, iki yaralı— 12 Mart 2017
Doğu Londra’nın Hackney bölgesinde Cumartesi gününün ilk saatlerinde pusuya düşürüldüğü tahmin edilen iki erkek yaralandı.
Sky Bet League One’da Walsall, Charlton deplasmanından 1-1’lik skorla döndü.
İlk yarıyı 44’te attığı golle 1-0 önde tamamlayan Walsall, 61’deki ev sahibi takımın golünü önleyemedi. Karşılaşmayı 9 bin 900 futbolsever takip etti. Karşılaşmada Erhun Öztümer, 90 dakika sahadaydı.
Walsall, 37 maçta 53 puana çıkarak 9’uncu sırada kalırken, play-off gALLrubuyla arasındaki puan farkını beşte tuttu.
Walsall’un bu haftaki maçları
14 Mart Salı
19.45 Walsall-Fleetwood Town
18 Mart Cumartesi
15.00 Southend United-Walsall
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