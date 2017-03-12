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Fedakar kadınlara ‘Vatan’ vefası

— 12 Mart 2017

VATAN Kültürel Türk Müziği Korosu’nun ‘8 Mart Kadınlar Günü’ nedeniyle düzenlediği kutlama programında, hayatlarını engelli çocuklarına feda eden kadınlar unutulmadı.

Güney Londra’da gerçekleşen etkinlikte, vefat eden kız kardeşinin kızını büyüten İlkay Şefik “Yılın Kadını” seçilerek plaketle ödüllendirilirken, engelli çocuk annesi Neyran Yahyalar, Ayşe Taşkın ve Pınar Kayalar da birer buket çiçekle unutulmadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Leyla Kemal, Britanya Türk Kadınları Derneği Başkanı Maviş Fuchs, Çanakkale Anma Platformu Başkanı Servet Hassan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bazı Türk Okullarının yöneticilerinin de hazır bulunduğu kutlama etkinliğinde konuşan Vatan Kültürel Türk Müziği Korosu Başkanı Türkan Nalbantoğlu, ‘8 Mart Kadınlar Günü’nü koronun kuruluşunun beşinci yılıyla birlikte kutladıklarını belirtti.

KORODAN KADINLAR GÜNÜ KONSERİ

Etkinlik kapsamında Vatan Kültürel Türk Müziği Korosu, şefleri Baha Yetkin ile birlikte ‘Kadınlar Günü’nde mini bir konser verdi. Koronun yorumladığı, klasik Türk müziğinin sevilen eserlerine, etkinliğe kadınlar da zaman zaman eşlik etti.

 

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