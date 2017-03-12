Hackney’de pusu: Biri ağır, iki yaralı

Doğu Londra’nın Hackney bölgesinde Cumartesi gününün ilk saatlerinde pusuya düşürüldüğü tahmin edilen iki erkek yaralandı.

Yaralılardan 35 yaşında olanının geçirdiği kafa travması sonucu hastanede yaşam kavgası verdiği, 30’lu yaşlardaki diğerinin ise ilk tedavisi sonrası hastaneden taburcu edildiği açıklandı. Saldırının iki kişi tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor. Haggerston Street’in, Kingsland Road ile Middleton Road’un köşesinde saat 01.15 sularında meydana gelen olayla ilgili olarak polisin, bazı tanıklar tarafından çekildiğini sandıkları saldırının kamera görüntülerini bulmaya çalıştıkları öğrenildi. Bu arada olayın meydana geldiği bölgedeki yollar 12 saatten fazla kapalı kaldı. Metropolitan Police tarafından yapılan açıklamada konuyla ilgili olarak bilgisi olanların veya kamera görüntüsü bulunanların kendilerine yardımcı olmaları istendi.

Hackney CID’nin 101 telefon nuamarasından veya @MetCC twetter adresininin aranabileceği de açıklamada yer aldı.