Londra Gazete
Son haberler
12 Mart 2017 - Eğitim ve çalışma olarak İngiltere, kültür olarak Türkiye
12 Mart 2017 - Fedakar kadınlara ‘Vatan’ vefası
12 Mart 2017 - Kıbrıs Türk Kültür Derneği 40. yılını kutladı
12 Mart 2017 - İngiliz izci çocuklardan Suriyeli çocuklar için örnek duyarlılık
11 Mart 2017 - Kutsal topraklara yolculuk Nisan ayında başlıyor
Home / İngiltere ve Londra / Hammond: İngiltere Gümrük Birliği’nden çıkmalı

Hammond: İngiltere Gümrük Birliği’nden çıkmalı

— 12 Mart 2017

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond.

İNGİLİZ The Independent gazetesine göre, Philip Hammond, “Avrupa Birliği’nden ayrılma, oyunu değiştirdi. Gümrük Birliği’nde kalamayacağız, siyasi sermayemizi bunu tartışarak harcamamız verimli olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin AB’den ayrılmasından Sorumlu Bakanı David Davis de daha önce İngiltere’nin AB’den ayrılırken Gümrük Birliği’nden de ayrılması gerektiğini belirtmişti.
İngiltere Başbakanı Theresa May, daha önce ülkenin AB’den çıkış sürecini resmen başlatacak olan 50’nci maddenin ay sonunda yürürlüğe sokulacağını ifade etmişti.

İHRACATIN YÜZDE 44’Ü AB’YE

AB’den çıkış planını ocak ayında açıklayan May, ülkenin ortak pazardan da ayrılacağını, bunun yerine Avrupa ile kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması imzalamak istediklerini belirtmişti.
İngiltere’nin 1993 yılında üyesi olduğu Avrupa ortak pazarı, halihazırda dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 25’lik bölümünü temsil ediyor. Anlaşma kapsamında üye ülkeler arasında kişi, sermaye, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı sağlanıyor.
İngiltere, ihracatının yüzde 44’ünü, ithalatının ise yaklaşık yüzde 53’ünü Avrupa Birliği ile yapıyor.

REKABET GÜCÜ AZALABİLİR

İngiltere’nin ortak pazardan ayrılması ve serbest ticaret anlaşmasın 2 yıl içerisinde tamamlanamaması halinde, birçok sektörde Avrupa ile ticaret yapan şirketlerin farklı gümrük tarifeleri ile karşılaşması mümkün. Bunun uzun vadede ürün ve hizmet maliyetlerine yansımasından ve İngiltere’nin uluslararası rekabet gücünün azalmasından endişe ediliyor.
İngiltere Hazinesi’nin verilerine göre, ülkenin sadece Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) üyeliği üzerinden Avrupa ile ticaret yapması, milli gelirin yıllık yaklaşık yüzde 9.5 oranında azalmasına neden olabilir. Yine Hazine’nin tahminlerine göre, sadece WTO üyeliği üzerinden ticaret yapılması İngiltere’nin toplam vergi gelirlerinin yılda yaklaşık 66 milyar sterlin seviyesinde azalması sonucunu doğurabilir (AA)

Haber Okunma Sayısı: 69
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

09 Mart 2017 Perşembe
Sayı 836

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close