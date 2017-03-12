Hammond: İngiltere Gümrük Birliği’nden çıkmalı

İNGİLİZ The Independent gazetesine göre, Philip Hammond, “Avrupa Birliği’nden ayrılma, oyunu değiştirdi. Gümrük Birliği’nde kalamayacağız, siyasi sermayemizi bunu tartışarak harcamamız verimli olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin AB’den ayrılmasından Sorumlu Bakanı David Davis de daha önce İngiltere’nin AB’den ayrılırken Gümrük Birliği’nden de ayrılması gerektiğini belirtmişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, daha önce ülkenin AB’den çıkış sürecini resmen başlatacak olan 50’nci maddenin ay sonunda yürürlüğe sokulacağını ifade etmişti.

İHRACATIN YÜZDE 44’Ü AB’YE

AB’den çıkış planını ocak ayında açıklayan May, ülkenin ortak pazardan da ayrılacağını, bunun yerine Avrupa ile kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması imzalamak istediklerini belirtmişti.

İngiltere’nin 1993 yılında üyesi olduğu Avrupa ortak pazarı, halihazırda dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 25’lik bölümünü temsil ediyor. Anlaşma kapsamında üye ülkeler arasında kişi, sermaye, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı sağlanıyor.

İngiltere, ihracatının yüzde 44’ünü, ithalatının ise yaklaşık yüzde 53’ünü Avrupa Birliği ile yapıyor.

REKABET GÜCÜ AZALABİLİR

İngiltere’nin ortak pazardan ayrılması ve serbest ticaret anlaşmasın 2 yıl içerisinde tamamlanamaması halinde, birçok sektörde Avrupa ile ticaret yapan şirketlerin farklı gümrük tarifeleri ile karşılaşması mümkün. Bunun uzun vadede ürün ve hizmet maliyetlerine yansımasından ve İngiltere’nin uluslararası rekabet gücünün azalmasından endişe ediliyor.

İngiltere Hazinesi’nin verilerine göre, ülkenin sadece Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) üyeliği üzerinden Avrupa ile ticaret yapması, milli gelirin yıllık yaklaşık yüzde 9.5 oranında azalmasına neden olabilir. Yine Hazine’nin tahminlerine göre, sadece WTO üyeliği üzerinden ticaret yapılması İngiltere’nin toplam vergi gelirlerinin yılda yaklaşık 66 milyar sterlin seviyesinde azalması sonucunu doğurabilir (AA)