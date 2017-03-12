İngiliz izci çocuklardan Suriyeli çocuklar için örnek duyarlılık

STANLEY’S Own Cubs izcilik grubu öğrencileri, Türkiye’de mülteci kamplarında yaşayan Suriyeli çocuklara gönderilmek üzere satın aldıkları 100’e yakın futbol topunu T.C. Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç’e teslim etti.

İngiltere’nin güneyindeki Southampton kentinden başkent Londra’ya gelen 20 izci çocuk, futbol toplarını; yaptıkları yemekleri satarak, araba yıkayarak ve benzer etkinlikler yaparak elde ettikleri yaklaşık bin Sterlin bağışla aldı.

İzci grubunun lideri Ruth Farmers, Türkiye’nin çok sayıda Suriyeli sığınmacıya kucak açmasından dolayı duyduğu memnuniyeti Büyükelçi Bilgiç’e iletti ve teşekkür etti.

“BU GENÇLER GELECEĞİMİZ”

Bilgiç de, izcileri kabulünde yaptığı konuşmada, “Bu gençler geleceğimiz. Bu sosyal hareketin parçası olmaktan dolayı mutluyum” dedi. Türkiye’nin, sığınmacılara yönelik yürüttüğü ‘açık kapı’ politikasını detaylandıran Bilgiç, özellikle Suriyeli çocukların eğitimine verilen önemi vurguladı. Bilgiç, “Bugün çabalarımızın etkisini görüyoruz. Suriyeli çocuklar için izciler tarafından toplanan paralarla satın alınan futbol topları hızlı bir şekilde yerine iletilecek” diye konuştu.

İzci çocuklar resmi programın ardından Büyükelçi Bilgiç’e futbol topu imzalattı ve izci rozeti hediye etti.