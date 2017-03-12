Karacan, Bolton’da alkışlarla oyunda

Hackney’de pusu: Biri ağır, iki yaralı— 12 Mart 2017
Doğu Londra’nın Hackney bölgesinde Cumartesi gününün ilk saatlerinde pusuya düşürüldüğü tahmin edilen iki erkek yaralandı.
Galatasaray’dan, İngiltere Sky Bet League One takımı Bolton Wanderers’e transfer olan Jem Paul Karacan, yeni takımında ilk maçını oynadı. Karacan, taraftarların alkışları arasında oyunun son 10 dakikasında Bolton formasını giydi.
Ligde şampiyonluk mücadelesi veren ve üçüncü sırada yer alan Bolton Wanderers, rakip sahadaki ikinci durumdaki Fleetwood Town’a 4-2 galip geldi. 35 maçta 63 puana yükselen Bolton’un rakibiyle arasındaki puan farkı da bire indi. Bu kümede ilk iki takım otomatikman Championship’e yükseliyor.
5 bin 123 futbolseverin izlediği karşılaşmada Bolton, 17 ve 20’de attığı gollerle 2-0 öne geçti. 22’de durum 2-1 oldu. 48 ve 78’de Bolton iki gol daha atıp skoru 4-1 yaptı. 87’de ev sahibi ekip farkı bire indirdi ve 90 dakika 4-2 sonuçlandı.
Bolton’un bu haftaki maç programı ise şöyle:
14 Mart Salı
19.45 Gillingham-Bolton
18 Mart Cumartesi
15.00 Bolton-Northampton
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