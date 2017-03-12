Karacan, Bolton’da alkışlarla oyunda

Galatasaray’dan, İngiltere Sky Bet League One takımı Bolton Wanderers’e transfer olan Jem Paul Karacan, yeni takımında ilk maçını oynadı. Karacan, taraftarların alkışları arasında oyunun son 10 dakikasında Bolton formasını giydi.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren ve üçüncü sırada yer alan Bolton Wanderers, rakip sahadaki ikinci durumdaki Fleetwood Town’a 4-2 galip geldi. 35 maçta 63 puana yükselen Bolton’un rakibiyle arasındaki puan farkı da bire indi. Bu kümede ilk iki takım otomatikman Championship’e yükseliyor.

5 bin 123 futbolseverin izlediği karşılaşmada Bolton, 17 ve 20’de attığı gollerle 2-0 öne geçti. 22’de durum 2-1 oldu. 48 ve 78’de Bolton iki gol daha atıp skoru 4-1 yaptı. 87’de ev sahibi ekip farkı bire indirdi ve 90 dakika 4-2 sonuçlandı.

Bolton’un bu haftaki maç programı ise şöyle:

14 Mart Salı

19.45 Gillingham-Bolton

18 Mart Cumartesi

15.00 Bolton-Northampton