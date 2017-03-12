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Kıbrıs Türk Kültür Derneği 40. yılını kutladı

— 12 Mart 2017

KIBRIS Türk Kültür Derneği’nin (Turkish Cypriot Cultural Association-TCCA) kuruluşunun 40. yılını kutladı. Kutlama etkinlikleri arasında derneğin 40 yıllık tarihi görsel bir sunumla yapıldı, canlı müzik, tango ve salsa dans gösterisi, konuşmalar ve bahçede yapılan mangal ikramıyla devam etti.

Davetliler arasında KKTC Londra Temsilci Zehra Başaran, KKTC Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik, Dernek Başkanımız Zeka Alsancak, Başkan Yardımcısı Türker Çakıcı, Milletvekili Dianne Abbott, Dalston Meclis Üyesi Soraya Adajera, Hackney Community Development Müdürü Brian Millington, Anadolu Kültür Derneği Başkanı Hayrettin Aydın ve danışman Vehbi Ballıkaya, Musa Ballıkaya, Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı Jale Özer, önceki Başkan Timur Doğruyol, T.C Büyükelçilik görevlilerinden Sevda Velidedeoğlu, Azerbaycan House Başkanı Ali Atalar gibi çok değerli konuk, üyeler ve bilgisayar öğrencileri geceye katılarak derneğin mutluluğunu paylaştılar.

Kutlama etkinlikleri arasında derneğin 40 yıllık tarihi ve Türk toplumuna sağladığı hizmetler, dernek koordinatörü Gülnur Salih tarafından hazırlanan görsel bir tanıtımla yapıldı. Derneğin 30 sene önceki açılış etkinliği fotoğrafı Hackney arşivlerinden aranarak bulundu ve konuklarla paylaşıldı. Fotoğraf Hackney Gazette tarafından çekilmiş ve 27 Haziran 1986 tarihli baskısında haber olarak yer verilmişti.

Dernek faaliyetlerine katılmak için üye olarak, istek ve önerilerinizi belirterek yeni hizmetlerin başlatılmasında katkı sunabilirsiniz. Ayrıca dernek faaliyetlerine katkı verecek projeleri ve gönüllüleri de kapılar daima açık. Adres: 14a Graham Road, Hackney, London E8 1BZ

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