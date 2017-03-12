Londra’da gıda hırsızlığında rekor: 2 bin 823

Londra genelinde geçen yıl 2 bin 823 kişi gıda hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle yakalanarak, cezalar aldı.

Lewisham’da ilk ‘Gıda Bankası’nı kuran ve ‘İngiltere Gıda Bankası’adlı kitabı yazan Ray Woolford, bu hırsızlığı yapanların büyük çoğunluğunun aç insanlar olduğunu söyledi. Gıda hırsızlığı yapmak zorunda kalan insanların cezalandırılmasını ‘açlığın suç haline getirilmesi’ olarak tanımlayan Ray Woolford, bu kişilerin gıda hırsızlığını hayatta kalmak için yaptıklarını söyledi.

Woolford, “Tutuklanan bir çok insanın hikayesini dinledim. Süpermarketlere girenler, raflardan yiyecek satın almaya değil, eski tarihli yiyecekleri alanlardı. Bu yiyecekler atık olması gereken yiyecekler. Bu tür gıda atıklarıyla ilgili yapılan kovuşturmalar hiçbir ekonomik anlam da taşımıyor. Gıda atıklarıyla uğraştığımız için bu durum aynı zamanda utanç verici. Atık gıdalarla neler yapabileceğimiz konusunda artık daha büyük tartışmaya ihtiyacımız var” dedi.

Bilgi özgürlüğü kapsamında elde edilen verilere göre geçen yıl gıda hırsızlığı yapmakla suçlanan 2 bin 823 kişi belirlendi. 147 hırsızlıkla Hounslow ilk sırayı aldı. Bunun yanısıra Barking, Degenham, Bromley, Croydon, Ealing, Islington ve Lambeth de 100’erden fazla gıda hırsızlık olayı yaşandı. En az hırsızlığın yaşandığı bölge ise 36 olayla Kingston Upon Thames oldu.