Nevabuselik Bahara Doğru çaldı

Hackney’de pusu: Biri ağır, iki yaralı— 12 Mart 2017
Doğu Londra’nın Hackney bölgesinde Cumartesi gününün ilk saatlerinde pusuya düşürüldüğü tahmin edilen iki erkek yaralandı.
LONDRA’NIN tanınmış Türk Sanat Müziği korolarından Nevabuselik, Bahara Doğru konseriyle müzikseverler ile buluştu.
Ekim 2015 yılında, sosyal ve kültürel amaçlı kurulan koro, 2017 yılının ilk konserini Kuzey Londra’nın Palmers Green bölgesinde gerçekleştirdi.
Birbirinden güzel Segah ve Rast makamı eserler ile başlayan program, şiir dinletisi ile devam etti.
Dinleyenleri uzaklara götüren şiir dinletilerinin ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü anmak ve desteklemek adına şarkılar okundu. Seslendirilen şarkılar, kadın beste ve söz yazarlarının eserlerinden oluştu.
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