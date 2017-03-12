Turizmde İngiltere pazarı kaçırıldı

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Fethi Özboğaç, içerisinde yürüyüş, fitness, medikal SPA’nın da yer aldığı 8 değişik dalı olan sağlık turizminin otellerin doluluk oranlarına olumlu etki yapacağına dikkat çekti.

İskandinav ülkelerinden gelen turistleri KKTC’de daha fazla konaklama yapmaları yönünde de çalışmalar yapıldığını dile getiren Özboğaç, ülkede sıkıntılı günler yaşayan boş ve küçük tesislerin de bu amaç doğrultusunda entegre edilerek bu turistlerle canlandırma hedeflerinden bahsetti.

Turizmin can damarı olan reklam ve tanıtım noktasındaki eksiklik nedeniyle KKTC için iyi bir pazar olan İngiltere pazarında büyük bir fırsat kaçırıldığını dile getiren Özboğaç, Güney Kıbrıs’ın 3 milyonu aşkın çektiği turistin 1.2 milyonunu İngiltere’den gelenlerin oluşturduğunu ancak KKTC’nin ancak 50 bini bulabildiğini vurguladı.

Özboğaç, İngiltere pazarının iyi kullanılması halinde KKTC’nin ithalatının yarısına denk gelen katkıyı sağlayabileceğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Fethi Özboğaç, ülke turizmi ile ilgili olarak Yeni Bakış’a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son günlerde büyük bir atılım gösteren Kıbrıs sağlık turizminin ülkedeki turizm çeşitliliği bakımından oldukça önemli olduğunu dile getiren Özboğaç, 8 değişik dalı olan sağlık turizminin ülke turizmine katkısının yadsınamaz olacağı görüşünü kaydetti.

TURİZM ÇEŞİTLİLİĞİ ARTTIKÇA, TURİST DE ARTAR

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nin çalışmalarının hız kazandığı son günlerde sağlık turizminin içerisinde yer alan yürüyüş, fitness, SPA’nın otellerin doluluk oranlarına da etki edeceği gerçeğinin altını çizen Özboğaç, “Ülkemiz için gerekli olan turizm çeşitliliğidir bunlar. Biz bunları arttırdıkça, daha çok turiste ulaşacağız, hem ülkemiz hem de halkımız için oldukça yararlı işlere de böylelikle imza atmış olacağız” şeklinde konuştu.

3.YAŞ TURİZMİ VE İSKANDİNAVYA ÜLKELERİNE YOĞUNLAŞTIK

Sağlık turizmi alanında işbirliklerinin de sürdüğünden bahseden Özboğaç, 3. yaş turizmi çalışmalarının başladığını, yaş ortalaması daha yüksek olan turist profili üzerinde durduklarını ifade etti. Yine İskandinav ülkelerinden gelen turistleri KKTC’de daha fazla konaklama yapmaları yönünde de çalışmalar yapıldığını dile getiren Özboğaç, olabildiğince fazla turistin ülkeye çekilmesi için koordineli çalışmaların devam ettiği açıklamasında bulundu.

BOŞ VE KÜÇÜK TESİSLER CANLANDIRILACAK

Ülkede sıkıntılı günler yaşayan boş ve küçük tesislerin de bu amaç doğrultusunda entegre ederek turistlerle canlandırma hedeflerinden de bahseden Özboğaç, “Şu anda sıkıntıda olan boş ve küçük tesislerimizi bunlara entegre edip, biraz bölüştürüp, böylelikle sıkıntıda olan tesislerimizi rahatlatmak için bu bize bir fırsat olacak. Bu ekonomiye de büyük bir katkı olacak” dedi.

2017, 2016’YA NAZARAN DAHA İYİ SEYREDECEK

2017 turizminin 2016 turizmine nazaran daha iyi olacağını söyleyen Özboğaç, “2016 ciddi sıkıntılar yaşandı. Gerek Türkiye’deki olaylar gerekse Rusya ile ilişkilerin gerilmesi sebebiyle turist sayısında bir düşüş yaşanmıştı. Türkiye’de şu anda durumlar daha iyiye gitmeye başladı Rusya ile sorunlar yavaş yavaş çözülüyor, bu turizmi pozitif olarak etkileyecek. Turizme ciddi katkı saplayacak” şeklinde konuştu.

EN BÜYÜK SORUN TANITIM VE REKLAM

KKTC turizminin en büyük sorunun tanıtımlar olduğuna vurgu yapan Özboğaç, turist potansiyelinin en yoğun olduğu İngiltere’de tanıtım yetersizliği nedeniyle büyük bir fırsatın kaçırıldığına işaret etti. Özboğaç, “En büyük sıkıntımız İngiltere’de tanıtım. Çok büyük tanıtım sıkıntımız var. İngiltere bugün Kıbrıs’ın en büyük pazarlarından” dedi.

GÜNEY 3 MİLYON, BİZ 50 BİN

Güney Kıbrıs’ın 3 milyonu aşkın çektiği turistin 1.2 milyonunu İngiltere’den gelenlerin oluşturduğunu bunun da İngilizlerin adayı tanıyıp benimsemesi anlamı taşıdığını ve KKTC için de oldukça olumlu olduğunu vurgulayan Özboğaç, “Bu bizim için çok güzel bir göstergedir. İngiliz’in adayı ne kadar çok sevdiğini gösterir. Biz KKTC olarak 50 bini ancak bulabildik. Güney ise 1.2 milyon aldı. Biz de bundan daha iyi pay alabilmek için canla başla çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE PAZARI CANLANDIRILMALI

Turizmin can damarının reklam ve tanıtım olduğunu vurgulayan Özboğaç, “Burada Turizm Bakanlığı’na çok büyük görevler düşüyor. Reklamlara ve tanıtımlara daha fazla bütçe ayrılıp erken çalışmalara başlanmalı. Bu yıl reklamların zayıf olduğu İngiltere pazarında büyük iyileşme canlanma beklemiyorum. Bundan sonrası için erken reklam çalışmalarına başlanmalı ve 2018 yazı için bir hareketliliğe kavuşabiliriz” diye konuştu.

700 MİLYON DOLARLIK TURİZM GELİRİ

2015 turizm verilerine bakıldığında 700 milyon dolarlık turizm gelir görüldüğünü bunun da KKTC’nin ithalatının yarısına denk geldiğine dikkat çeken Özboğaç, “Bu çok ciddi bir rakam. Bizim muhakkak iyi tanıtıp yaparak, ülkemizi tanıtmamız gerekir. Özellikle bizi bilen bir Pazar olan İngiltere pazarını iyi değerlendirmeliyiz ve kaybetmemeliyiz” ifadelerini kullandı. (YENİ BAKIŞ)