London Sunday Challenge Cup yarı finalinde Türk Ligi Birinci Küme temsilcisi Yeni Boğaziçi elendi.

Whithington Park sahasında bu sabah oynanan maçta Rum Ligi KOPA Birinci Küme’den Olympia’nın konuğu olan Yeni Boğaziçi, rakibi ile başa baş mücadele etmesine rağmen ikinci yarıda yediği talihsiz gollerle sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında taraflar daha çok birbirini yoklayarak oynadı. Bu devre 0-0 sona erdi. İkinci yarının başlarında Oympia’nın kazandığı korner atışından gelen topu Yeni Boğaziçili Dalan, ters bir kafa vuruşuyla kendi ağlarına yolladı: 1-0. Oyunun sonlarında Yeni Boğaziçi’nin beraberliği sağlamak için rakip kaleye yüklendiği dakikalarda ev sahibi takım ani geliştirdiği atakta skoru 2-0 yapan golü kaydetti.

Böylece Olympia, London Sunday Chalange Cup’ta finale kalırken, Yeni Boğaziçi veda etti.