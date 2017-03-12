Londra’da gıda hırsızlığında rekor: 2 bin 823— 12 Mart 2017
Londra genelinde geçen yıl 2 bin 823 kişi gıda hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle yakalanarak, cezalar aldı.
London Sunday Challenge Cup yarı finalinde Türk Ligi Birinci Küme temsilcisi Yeni Boğaziçi elendi.
Whithington Park sahasında bu sabah oynanan maçta Rum Ligi KOPA Birinci Küme’den Olympia’nın konuğu olan Yeni Boğaziçi, rakibi ile başa baş mücadele etmesine rağmen ikinci yarıda yediği talihsiz gollerle sahadan 2-0 yenik ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında taraflar daha çok birbirini yoklayarak oynadı. Bu devre 0-0 sona erdi. İkinci yarının başlarında Oympia’nın kazandığı korner atışından gelen topu Yeni Boğaziçili Dalan, ters bir kafa vuruşuyla kendi ağlarına yolladı: 1-0. Oyunun sonlarında Yeni Boğaziçi’nin beraberliği sağlamak için rakip kaleye yüklendiği dakikalarda ev sahibi takım ani geliştirdiği atakta skoru 2-0 yapan golü kaydetti.
Böylece Olympia, London Sunday Chalange Cup’ta finale kalırken, Yeni Boğaziçi veda etti.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak